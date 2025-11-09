中國女星趙露思今（9）日滿27歲，日前她舉辦生日音樂派對，在台上激動落淚，對粉絲說2個多月前，真的以為自己再也掩不了戲，也很感謝粉絲的支持，讓她可以放下生病的挫敗，還能做自己想做的事，把很多粉絲都逼哭了，她也宣布新工作室的成立。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙露思宣布回歸　生日會上爆哭

趙露思和經紀公司銀河酷娛開戰，還註銷擁有3000萬粉絲的微博，手上唯一的劇《許我耀眼》也播完了，本以為回歸拍戲之路遙遙無期，結果前幾天她在個人工作室微博發文，指出「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，暗指加盟新東家，即將復出。

▲趙露思疑將官宣新東家！生日前工作室突發文暗示新開始：新程已啟。（圖／微博@趙露思工作室官微）
▲趙露思成立新的工作室。（圖／微博@趙露思工作室官微）
趙露思在生日音樂會上哭到泣不成聲，直呼，「在前2個月的時候，我確實有覺得，可能沒有辦法再當演員了，是你們讓我覺得，就算生病了也沒什麼大不了，我還是可以做我想做的事情。」台下粉絲不斷給她鼓勵，也跟著她激動落淚，趙露思也藉此宣布新工作室的成立。

趙露思8月初在微博控訴被銀河酷娛壓榨，雙方展開激烈口水戰，但因為銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億人民幣（約台幣17億）的違約金，讓粉絲都非常擔心她的演藝之路，直到她以《許我耀眼》再創事業高峰。

而之後，中國自媒體一盅情懷揭露，阿里巴巴投資的虎鯨文娛已經買下銀河酷娛，並與趙露思簽約5年，條件只需要趙露思幫忙帶新人2年。

資料來源：微博


📌看更多趙露思相關新聞
趙露思爆甩開銀河酷娛！免賠17億違約金　簽約新東家超狂背景曝光
陳偉霆祕婚早有端倪！被問二搭趙露思　他1句話避談疑怕何穗吃醋
《許我耀眼》3導演親上陣！化身趙露思親姊前任　神演技驚呆全網

相關新聞

趙露思疑將官宣新東家！生日前工作室突發文暗示新開始：新程已啟

雷／《許我耀眼》結局！陳偉霆兒非親生　趙露思聊角色這點做不到

捲虐殺于朦朧！范世錡《許我耀眼》願當備胎　趙露思打槍：演挺好

《許我耀眼》最後一檔！趙露思腦波異常　認難再拍戲：消耗太大