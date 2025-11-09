我是廣告 請繼續往下閱讀

日前在桃園舉辦「第七屆CAS國產禽肉嘉年華桌球錦標賽」，過程中比賽進行到一半，主辦單位竟要求選手暫停賽事，只因為大會要開幕，引起選手與家長怒火。桃園市府隨後發聲明，澄清對此活動毫不知情，強調主辦單位未經同意，逕將市府列為指導單位，不符規定。詹江村也踢爆，主辦方桃園市體總桌球委員會 ，現任主委是落選的民進黨前蘆竹區議員。家長在Threads發文，賽事還在進行中，大會廣播要求球員「放下球拍，回到座位席」，只為進行開幕式，痛批流程荒謬，嚴重影響比賽節奏，質疑主辦單位罔顧選手權益。被掛名為指導單位的桃園市府，立刻遭到網友炎上。桃園市府發聲明澄清，嚴厲譴責主辦方罔顧選手權益的行為，並表示該比賽為台灣區電動屠宰工業同業公會主辦，並未經過市府同意擅自掛名。桃園市議員詹江村矛頭指向「桃園市體總桌球委員會」，痛批：「民進黨造的孽，又摔鍋桃園市政府，不是桃園市政府的活動，自己掛上桃園市政府指導，現在是怎樣，搞山寨啊！」秀出證據稱該委員會主委，正是落選的民進黨前蘆竹區議員。詹江村幫市府抱不平：「桃園市府就是被指導，根本被蒙在鼓裡，冤有頭債有主！請青鳥們去找民進黨前議員打球，不要亂甩鍋模糊焦點！」