太子控股集團的犯罪網絡正被各國執法機關層層揭露。該集團短短數年間從柬埔寨西哈努克市起家，擴張至亞洲多國，表面掛名投資、科技、娛樂產業，實際卻操控跨國詐騙與洗錢帝國。據調查，集團成員行事縝密，利用海外博弈網站為聯繫與金流中樞，躲避司法監管；更在柬埔寨打造「奢華賭旅」據點，提供五星級住宿與私人賭桌，以高端旅遊名義吸引富裕客層下注。誇張的是，其中部分網站至今仍在網上運作，公然攬客挑戰執法底線。我國國安與司法單位掌握，太子集團旗下「J字頭」子集團仍經營博弈網站，其據點設於西哈努克市，主打高額投注與VIP體驗。網站頁面清楚標示籌碼級別與賭桌規則，並以「私人莊園賭旅」作為包裝，將博弈與觀光巧妙結合，形成隱密金流管道。據了解，太子集團在台設有多家關聯公司，疑與多個境外博弈網站串接，每月資金流動高達新台幣上百億元。過去該集團曾以「BBO必博娛樂城」名義吸金，遭制裁後雖火速下架，仍有部分平台持續暗中營運。目前我國已與美國、新加坡等多國執法機關合作，追查太子集團的跨境資金流向，鎖定可疑網站與帳戶往來。據悉，在台已有23家關聯企業、約300名人員被列入監控名單，檢警正全面追查、力斷詐騙與博弈集團的金流命脈。