我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金燦民因為腦出血離世，享年40歲。（圖／翻攝自韓網）

韓國知名導演金燦民（音譯，김창민）傳出離世消息，年僅40歲的他於本月7日因為腦出血送醫，搶救了18天之後依舊回天乏術，被醫院宣判腦死，最後他的家屬捐出了4個器官，讓金燦民遺愛人間，以另外一種方式繼續活在世上。金燦民的妹妹於昨（8）日透過他的IG發佈訃聞，「上個月20日哥哥突然因為腦出血倒下，雖然家人懷抱著許多希望，不過他最終仍然沒能醒過來。7日被判定腦死後，透過器官捐贈分享成了4份新生命，最後他回到了主的懷抱。」金燦民的妹妹接著難過地說道，「哥哥外表看起來很堅強，不過他的內心比誰都還要溫暖柔軟，謝謝願意記得他的所有朋友，希望大家為他祈禱，讓他人生最後的旅程不孤單。」金燦民出生自1985年，2013年透過孔劉主演電影《諜影殺機》正式進入電影圈，一開始是負責道具製作的劇組人員，經過多年打拼下成為了電影導演，曾經手《獄火重生：金昌洙》、《致命目擊》、《那才是我的世界》、《魔女》等賣座大片，然而卻在事業準備迎來下個高峰時驟然離世，讓影迷感到相當可惜。