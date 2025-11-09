我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東北外海三陸沖今(9)日下午發生規模6.7地震，日本氣象廳立即發布海嘯注意警報，目前已觀測到20公分高海嘯，且當地地震仍在持續搖晃，短短一個多小時就連續發生9起地震，日本政府密切注意，氣象廳也將於晚間召開記者會說明並公布接下來的地震防範措施。根據NHK報導，截至9日下午6時17分，日本東北各地觀測到的海嘯到達時間和高度，岩手縣久慈港下午5時52分觀測到20公分；岩手縣大船渡港下午5時37分觀測到10公分高海嘯波動。NHK提到下午 5 點 12 分，岩手縣大船渡市向沿海地區的 2835 戶共 6138 人發布了疏散撤離令，大船渡港也是日本311強震的重災區之一；在海嘯警報發布後，日本政府於下午5點13分在總理官邸危機管理中心設立了資訊聯絡處，以收集資訊並保持警覺。在三陸沖沿海發生地震後，日本氣象廳岩手縣發布海嘯警報，且將在9日晚上7點10分舉行記者會，解釋之後的預防措施。日本首相高市早苗也透過社群平台X提醒民眾，岩手縣和宮城縣發生地震後，首相官邸已立即設立訊息聯絡室，請民眾立即遠離海岸。因為未來仍可能發生比預期規模大的海嘯，且持續會發生餘震，呼籲民眾多加注意。根據日本氣象廳最新觀測資料，日本三陸沖自昨日開始地震相當活躍，在當地時間下午16時03分發生規模6.7地震後，短短一個多小時，截止至當地時間下午6點半前，又陸續發生了8起明顯有感地震，最大規模來到6.3，另有三起規模達到5.2以上。