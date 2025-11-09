到統一超商7-11買脆皮軟糖全新香濃牛奶風味，「免費送吉伊卡哇chiikawa貼紙」！台灣零食品牌上友SUNFRIEND MOUTH表示，還有「閃卡隱藏版」2款，烏薩奇、小八貓、吉伊卡哇總共5款貼紙開搶。DARLIE好來牙膏（舊名：黑人牙膏）第二波「造型夾鏈袋」也免費送，全聯福利中心、康是美各大通路開賣時間一覽。
吉伊卡哇「免費送貼紙」5款！7-11搶閃卡隱藏版
台灣零食品牌上友SUNFRIEND MOUTH，打造全新「吉伊卡哇脆皮軟糖牛奶風味」，擁有脆口外層與Q彈內餡「雙重口感」的脆皮軟糖，邊咬邊散發濃郁牛奶香氣，每顆軟糖還使用獨立小包裝。
而且最受歡迎的三位主角烏薩奇、小八貓、吉伊卡哇，不只在包裝賣萌，還變身成5款限量「小卡貼紙」免費送。除了黃、藍、粉三款主要色彩，還打造2款「閃卡隱藏版」。只要買軟糖就會每包隨機附贈乙張，可裝飾筆記本、手機或筆電，實用又可愛。
7-11：吉伊卡哇軟糖「第二件6折」！收集貼紙優惠買法
7-11統一超商11月9日至11月25日，全台門市買吉伊卡哇脆皮軟糖牛奶風味，享「第二件6折」期間限定嚐鮮優惠！幫大家試算，對比49元一件，以優惠方式購買，平均一件變39.2元，家長們要收集全套貼紙變得更划算了，快衝附近的7-11看看。
吉伊卡哇「免費送夾鏈袋」4款造型！全聯、家樂福開搶
國民品牌黑人牙膏改名DARLIE好來，再推出「吉伊卡哇chiikawa」聯名周邊第二波優惠活動，打造防水封口設計的4款「造型夾鏈袋」一盒30抽，有主角星星標誌、排排站奔跑、食堂吃飯或角色裝扮成菇菇家族，每款都好想要。
即日起於全聯、家樂福、康是美、電商通路等各大合作通路陸續開搶，購買DARLIE好來指定超氟牙膏組，免費送吉伊卡哇「造型夾鏈袋」乙盒！包含超氟強化琺瑯質牙膏250g／清新防護160g三入組。（促銷贈品組數量有限，售完為止）。
實體通路開賣時間：
◾️全聯福利中心 、大全聯：10月31日
◾️家樂福：11月12日
◾️愛買：11月26日
◾️康是美：11月21日
◾️屈臣氏：11月27日
◾️寶雅：12月4日
電商網購通路開賣時間：
◾️蝦皮／MOMO官方旗艦館：11月19日（各通路實際販售時間及庫存，請以店內公告販售狀況為準）。
資料來源：統一超商7-11、上友SUNFRIEND MOUTH、DARLIE好來、全聯福利中心、康是美
