▲范姜彥豐（左）在天后闆妹（右）直播中喝下粿王飲料，象徵重新出發，卻也惹來不少心疼。（圖／天后闆妹 臉書）

范姜彥豐在上月29日指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），於3日首度公開現身，出席好友天后闆妹的雙11直播活動，雖然他看起來有些憔悴且暴瘦許多，但他仍努力擠出笑容，還開心喝下名為「粿王飲料」的商品。不過這個舉動卻遭到批評，認為他是在藉婚姻風波博取關注，很不尊重自己的前妻。而直播主人天后闆妹為此事再次發聲，霸氣表示自己會挺朋友挺到底，此時讓范姜彥豐可以好好生活才是最重要的。范姜彥豐、粿粿婚變爭議延燒不斷，男方於3日出席好友「天后闆妹」雙11直播活動，雖然表情憔悴，且消瘦許多，不過他仍然從頭到尾展現笑容，全程展現敬業態度，還笑著喝下標榜「粿王飲料」的商品。他在直播中提到這段時間壓力很大，體重也從76公斤狂降至65公斤，「之前有些不好的傳言，我沒辦法說太多，只能自己承受。」接著喝下諷刺粿粿、王子出軌的「粿王飲料」，幽默自嘲的舉動引來網友熱烈討論。不過范姜彥豐的舉動卻引來了不少反面聲音，就連陶晶瑩也在自己的節目《陶色新聞》中談及此事，她認為范姜彥豐做這種事非常扣分，「好感度瞬間下降，因為本來認為你是受害者，怎麼會拿老婆外遇這件事來消費自己、消費老婆」，不過她身邊的吳小帽也替范姜彥豐緩頰，認為他只是突然被cue，不得已只能配合對方。為此直播主人天后闆妹也在社群發文回應，認為自己是出於幫好友的角度，「范姜是我朋友的好友！既然要幫我就會幫到底！管它什麼飲料不飲料，事件會是大眾消費的焦點，但是繼續生活對范姜來說才是最重要的！」她認為大眾怎麼想是大家的事，但首先的當務之急是要讓范姜彥豐過去流失的工作量回歸，這樣他才有力氣繼續打這場離婚硬仗。范姜彥豐日前在社群平台上傳自白影片，指控妻子粿粿婚內與王子邱勝翊發生不倫關係，甚至被誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點一無所有，他坦言事件曝光後，輿論壓力與流言重創事業，使自己陷入經濟困境；針對指控，粿粿也拍片反擊，表示范姜彥豐在婚姻中只在意金錢，甚至開口索討1600萬元離婚費，她強調自己與王子的關係並非發生在赴美期間，而是在母親節與丈夫爭吵之後。不過影片上傳後，輿論並未因此轉向，網友普遍認為她出軌就是不對，形象難以挽回。