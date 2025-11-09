台灣房子坪數越來越小，有民眾在Dcard發文表示，自己目前跟家人同住，正在考慮買房，不知道要買預售屋還是中古屋，她也附上自己在新北市新莊區看到的預售屋格局，網友們一看紛紛搖頭，因為小小的14坪居然塞了3房，驚呼「14坪3房是在開玩笑嗎？」
預售、中古考慮中 眾見14坪3房驚呆
原PO表示自己是買房新手，單身未滿30歲，跟家人同住中，工作年薪約70到80萬元，手上還有200萬元現金、股票市值約200萬元，股息每年可領12到15萬元。目前原PO正在考慮新北新莊的房子，預算約1200到1500萬元，屋齡10到15年的中古屋，或是預售屋都可以，希望主建物和附屬建物可以在15坪左右。
原PO表示，如果買預售屋，可以分幾年慢慢繳工程款，加上跟家人同住，不用負擔租房費用，她可以在交屋前多存一點，交屋後還能用股息負擔房貸；中古屋則是價格比較好談，而且買了之後可以直接出租，賺現金流，用股息和房租繳房貸。原PO也分享2間預售屋格局，不過讓網友相當傻眼，因為2間都是主建物差不多14坪，卻隔成3房。
格局圖比例怪 實際沒那麼寬敞
網友有驚呼「14坪3房是在開玩笑嗎？」、「14坪3房超小超爛，建議妳可以先到A7看看那裡很多新建案的成屋，去看看格局就好至少要先有概念，我的17坪2房連要擺床跟衣櫃都很煩惱了空間不夠大了」、「14坪不太可能三房，那個比例尺怪怪的」。
也有其他人建議，「兩間主建都不到15坪還隔到3房，實際室內空間絕對不是像格局圖畫的那樣寬敞，如果真的想要3房至少要看主建21以上的。建議往中古屋去看吧」、「這兩個格局實在不太好，以後住進去還要花很多心力在設計上，建議還是買20年內中古的，格局較為『正常』，最近也比較好談」。
資料來源：Dcard
