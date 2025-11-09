我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文，日前出席白色恐怖追思會，追思名單中出現中共高階共諜吳石，引發黨內外一片譁然。民進黨立委吳思瑤批評，稱吳石才不是什麼《沈默的榮耀》，鄭麗文的舉動是「高調的背叛」，並直指鄭麗文此舉是配合中共指令，將追思行動與中共統一史觀的宣傳戰掛鉤。吳思瑤發文說連國民黨都看不下去，「蔡正元酸評鄭麗文『中國國民黨從今以後改名為中國國民投降黨』，可能更名符其實，中國為了遂行推進統一，要先從顛覆思想下手，統一兩岸史觀至關重大。」吳石為中共潛伏於國軍的最高級別的諜報人員，曾任第十六集團軍中將副總司令、中華民國國防部中將參謀次長。最終在台灣遭逮處死。中共近日推出《沈默的榮耀》間諜劇，吳思瑤表示：「就是中共中宣部宣傳戰的一環，創造統一正當性，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士。」鄭麗文高調祭拜，引發各界熱議，吳思瑤更揭露，背後可能有中共高層介入，「王滬寧下令學習吳石精神！所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，鼓勵在台布置人員，『身為台灣人替祖國做事，不是什麼叛國，而是愛國』，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀。」吳思瑤將鄭麗文政治生涯與此次事件連結，諷刺鄭麗文有豐富的背叛履歷，「背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把《沈默的榮耀》搞成《高調的背叛》，實在也不足為奇。背叛者追思背叛者，剛好而已。」鄭麗文的一舉一動，被外界放大檢視。