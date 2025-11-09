我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋逸民（左）與陳維齡（右）夫婦透露婚姻就是要互相忍耐。（圖／記者吳翊緁攝）

▲白家綺（左）與吳東諺（右）夫婦自爆剛結婚就想離婚。（圖／記者吳翊緁攝）

宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、小薰、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文綺等人在今（9）日現身TVBS《聖誕音樂慶典》的錄影，其中，黑澀會美眉出身的小薰，不免被問到近期王子與粿粿的不倫戀，她無奈表示自己也不能說什麼，並表示自己是邊緣人，私下跟王子沒有交集，坦言「真的很不熟」。小薰透露自己跟王子很不熟，不僅沒有聯絡方式，還連社群都沒有加好友，「我只有跟小蠻、勇兔、鬼鬼聯絡」，而對於看到新聞時的反應，小薰表示自己也不能說什麼，只能幫對方禱告，並坦言：「演藝圈什麼事情都可能發生」。除此之外，小薰也罕見放閃，透露自己目前與男友鄭人碩感情穩定。結婚22年的宋逸民與陳維齡夫婦，也透露維持婚姻的祕訣，他表示愛就是要忍耐，還自爆從認識妻子第一天開始就在忍耐，「不然早就離婚了」，並坦言早年其實有過離婚打算，陳維齡也透露婚後3天就受不了，是靠信仰才撐下去。白家綺與吳東諺結婚7年，也鬆口表示動過離婚念頭，她表示宣布婚訊後，不斷有新聞，再加上懷孕及工作方面的壓力。吳東諺也自爆與妻子結婚1星期就想離婚，剛好宋逸民與陳維齡邀請兩人到家裡，在很多對夫妻分享下，覺得夫妻意見不合時可以一起祈禱，並互相忍耐。TVBS的特別節目《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典已連續3年與藝起發光教會合作，今年由超過50位藝人齊聚一堂，陪觀眾共度聖誕節。節目將於12月24日聖誕夜晚上10點播出。