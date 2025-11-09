我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，進行彌陀虱想起虱目魚行銷活動，在漁船入港儀式揭開序幕。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，進行彌陀虱想起虱目魚行銷活動，高雄市長陳其邁(左)和彌陀區漁會總幹事林子清(右)與民眾互動熱絡。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於8、9日2天，在高雄市彌陀區彌陀漁港，舉辦大海開吃系列活動，進行彌陀虱想起虱目魚行銷活動，高雄市長陳其邁歡迎民眾來高雄品嚐高雄海味，並邀請大家造訪高雄各地特色漁港，品嚐高雄海味。高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，進行彌陀虱想起虱目魚行銷活動，是由高雄市長陳其邁與高雄市政府海洋局局長石慶豐共同主持，立法委員邱志偉、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、柯志恩、彌陀區漁會總幹事林子清，以及地方民意代表等人與會，並共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際下揭開序幕。高雄市長陳其邁表示，彌陀漁港去(113)年總產值約新台幣4.9億元，感謝彌陀區漁會穩定價格、照顧漁民，高雄市政府也將全力配合漁港改建工程，持續強化漁業發展環境。陳其邁說，高雄市政府在推動漁業政策，投入彌陀漁港改建經費，期提升漁港設施與產業環境，而彌陀漁港是最有魅力的港口，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。陳其邁指出，高雄市政府海洋局舉辦大海開吃系列活動，此次進行彌陀虱想起虱目魚行銷活動的魅力，就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動，他盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口，深受消費者喜愛，也常來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。陳其邁並指出，彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，此次活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育，以及親子體驗活動，讓民眾深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，來感受彌陀海口人真實而道地的海味生活。