15萬顆芬普尼毒雞蛋流入9縣市！食藥署今（9）日表示，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm超標。該批蛋品約15萬顆，流向全聯、楓康等9縣市通路。食藥署呼籲消費者停止食用，對此全聯表示，已立即下架並協助消費者憑發票退貨，以確保食品安全。
15萬顆芬普尼毒雞蛋流入9縣市！全聯、楓康有賣
食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，在傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商、進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，其中彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm，不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，殘留容許量標準是0.01 ppm。
經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售蛋品來自單一畜牧場，再抽驗其他批號且於昨（8）日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市全聯、楓康等通路商，正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品。
應下架回收市售包裝蛋品共9項如下：
1、四日鮮蛋10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
2、巨的卵（白殼雞蛋）10粒裝（I47045-251103C）。
3、大巨蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
4、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
5、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）
6、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
7、四季巨蛋（白殼）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
8、香草園洗選蛋10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）
9、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
全聯、大全聯：即刻下架、全力退貨
食藥署提醒消費者停止使用上述雞蛋，通路商應全面提供退貨回收服務。依照食安法第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反第15條第1項規定處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
針對雞蛋芬普尼超標事件，全聯第一時間發布聲明：「收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。」
芬普尼是什麼、吃了毒雞蛋怎麼辦？
環境部化學物質管理署指出，芬普尼是一種廣泛用於農藥及環境用藥的化學物質，在台灣被核准用於動物用藥（如驅除犬貓身上的跳蚤及壁蝨）、農藥（防治農作物害蟲）及環境衛生藥劑（用於居家或公共場所消滅蚊子、蟑螂等害蟲）。
若是吃到芬普尼超標的雞蛋會怎麼樣，動物實驗顯示，芬普尼可能增加甲狀腺癌風險，並對肝腎造成危害，因此會訂定芬普尼的殘留標準。若已食用，可多喝水、多攝取高纖蔬果來加速代謝排除，因為芬普尼屬脂溶性，主要經腸胃道排出，少部分經尿液排出。
資料來源：食藥署、環境部化學物質管理署、全聯
我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，在傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商、進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，其中彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」含量0.03 ppm，不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，殘留容許量標準是0.01 ppm。
應下架回收市售包裝蛋品共9項如下：
1、四日鮮蛋10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
2、巨的卵（白殼雞蛋）10粒裝（I47045-251103C）。
3、大巨蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
4、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
5、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）
6、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
7、四季巨蛋（白殼）10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
8、香草園洗選蛋10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）
9、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
全聯、大全聯：即刻下架、全力退貨
食藥署提醒消費者停止使用上述雞蛋，通路商應全面提供退貨回收服務。依照食安法第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反第15條第1項規定處新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
針對雞蛋芬普尼超標事件，全聯第一時間發布聲明：「收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。」
環境部化學物質管理署指出，芬普尼是一種廣泛用於農藥及環境用藥的化學物質，在台灣被核准用於動物用藥（如驅除犬貓身上的跳蚤及壁蝨）、農藥（防治農作物害蟲）及環境衛生藥劑（用於居家或公共場所消滅蚊子、蟑螂等害蟲）。
若是吃到芬普尼超標的雞蛋會怎麼樣，動物實驗顯示，芬普尼可能增加甲狀腺癌風險，並對肝腎造成危害，因此會訂定芬普尼的殘留標準。若已食用，可多喝水、多攝取高纖蔬果來加速代謝排除，因為芬普尼屬脂溶性，主要經腸胃道排出，少部分經尿液排出。
資料來源：食藥署、環境部化學物質管理署、全聯