【唐綺陽星座運勢週報11/10-11/16】本週一水星逆行射手，容易溝通不良、說話太直白，需謹言慎行，避免產生誤會。週三木星逆行，情緒回穩，能好好收拾心情、釐清焦慮來源。水象大三角，水能量高漲，有星在25、26度者成為事件主角，週四水火合相高峰，周遭出現心直口快的正義魔人，留意交通、避免搶快，當心大型事故發生。
星象影響：水星逆行射手、木星逆行、水象能量高漲、水火合相高峰
12星座個別影響：
金牛：遇反對聲音需耐心磨合；感情爭執請中間人協調
天秤：計畫突變做好心理準備；感情當心負面想法成真
魔羯：找人合作勝過單打獨鬥；感情可能收到朋友告白
水瓶：自信之處恐會出現變數；感情需留意對方的改變
巨蟹：適合找假想敵來激勵自己；感情有職場戀情機會
獅子：工作上伸出援手收穫好評；感情貼心能增添行情
天蠍：事業適合低調默默耕耘；感情避免黯淡乏善可陳
射手：工作新舊任務接踵而來；感情表達之餘也需傾聽
牡羊：人情互動是把雙面刃；感情戰無不勝請勇敢告白
雙子：過度忙碌需注意睡眠；感情適合讓對方好好表達
處女：工作上要開口就有支援；感情喜好分明心想事成
雙魚：工作受長官賞識但壓力不小；感情能握有主導權
資料來源：唐綺陽占星幫
