▲現場同步舉辦「音樂市集」集結在地部落特色產品、傳統文化技藝商品。（圖／翻攝畫面）

「縫迴山海祭路跑暨市集音樂會」於11月8日盛大登場，吸引全台超過400名跑者齊聚達仁，用腳步與熱情感受南迴的壯麗山海與部落人文風情。此活動邁入第二年，由達仁鄉公所主辦，結合運動觀光、原住民文化、市集展售與音樂演出，成為南迴地區推動觀光與在地經濟的重要指標活動。達仁鄉長陳新輝表示，「縫迴山海祭」不僅是一場運動盛會，更是串聯地方文化與經濟的橋樑。達仁鄉擁有壯闊的山海地景與豐富的原住民族文化，透過路跑活動帶領跑者探索達仁鄉及沿途部落景色，讓更多人認識這片土地的自然與人文之美。同時，活動透過市集及音樂會，帶動地方青年、部落商家夥伴，活絡部落經濟，達到「跑一場路、愛上一個地方」的目標。現場同步舉辦「音樂市集」，集結在地部落特色產品、傳統文化技藝商品，包括野生蜂蜜、傳統阿拜美食、傳統編織工藝文商品等，展現達仁鄉豐富的文化創意能量。同時進行的「山海音樂會」由原住民表演團體輪番上陣，以歌聲與節奏喚醒山海記憶，讓跑者及遊客沉浸於達仁的文化氛圍之中。陳新輝進一步指出，此次活動能順利舉辦，除達仁鄉公所的規劃與執行外，也感謝多家企業與民間團體的熱心贊助與協助，以實際行動支持偏鄉活動，展現企業對地方文化與永續觀光的關懷。未來將持續以「運動×文化×永續」為核心，整合公所、部落及企業能量，讓「縫迴山海祭」成為達仁鄉的年度品牌活動。藉由推廣低碳旅遊與原住民文化體驗，帶動地方青年返鄉發展，創造更多在地就業機會與經濟效益。