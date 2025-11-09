我是廣告 請繼續往下閱讀

在多元文化交織的台灣，一位擁有越南順化血統的音樂人，用旋律回應了「我是誰」這個從小困擾他的問題。陳德民這位台越混血的創作者，曾在校園裡因血統被貼標籤、被嘲諷「你們越南人都這樣」，一度選擇沉默與隱藏出身，如今卻能站上舞台，用台語創作唱出屬於自己的故事。他把語言當成情感的線，將母親的越南語、生活的華語與創作的台語交織成生命的節奏，在每一首歌裡修補身分被撕裂的縫隙。對他來說，音樂不只是創作，更是一場和自己和解的旅程從羞於啟齒，到能驕傲地說出「我同時是台灣人，也是越南人」，德民用作品唱出了新住民二代的溫柔韌性，也讓多元文化在音符間被聽見。陳德民從小在高雄長大，母親來自越南順化，家裡講著越南語、台語與華語。他回憶，小學時第一次意識到自己「不太一樣」，是因為同學在課間說起夜市看到「越南移工偷東西」，轉頭就對他說，你們越南人都這樣吧？那瞬間他愣住了，既生氣又無力辯駁。回家後他不敢提這件事，怕母親難過，也怕讓家人覺得丟臉。從那時起，他學會了「隱身」，只在熟悉的朋友間透露背景。「那是一種奇怪的感覺，好像沒做錯事，卻得偷偷摸摸地生活。」直到升上高中，陳德民才慢慢意識到這段經驗的重要，雖然仍小心保護自己，但在藝術課、作文課裡，他開始用創作釋放心裡的情緒，讓語言成為與世界對話的方式。他說，以前我害怕被問「你是哪裡人」，現在我會笑著說「我兩邊都是」。家庭對陳德民來說，是最柔軟也最堅定的文化根基。母親來自越南中部的古都順化，那是一座融合歷史、宮廷與詩意的城市。雖然他在台灣出生，但母親仍用家鄉的語言、料理和節慶習俗傳遞文化。每到農曆新年，家裡不只貼春聯，也會擺上越南粽（Bánh chưng）、穿奧黛（áo dài），讓家人一起慶祝。「我們家的新年很熱鬧，有拜拜、有越南歌，也有台語老歌，這就是我的家。」語言，也成了陳德民理解身分的橋樑。華語是學校與社會的語言，越南語則連結家人與情感，而台語，則是他選擇「創作」的語言。德民說，他曾用華語、英文寫歌，但總覺得隔一層；直到用台語創作，才有「回家」的感覺。「那種語氣、語調、呼吸的節奏，就是我從小聽著長大的聲音，寫起來就像在跟自己說話。」他笑說，寫歌時甚至會不自覺切換語言，用越南語想、用台語唱，「那就是我心裡最自然的節奏。」陳德民坦言，選擇台語創作不只是語言選擇，更是一種情感對位。「很多人問我為什麼不用母語創作，但其實台語也是我的母語之一，它是我生活裡的聲音。」德民在作品裡融合民謠、電子與即興元素，寫下關於離鄉、家人、記憶與告別的故事。他說，創作讓他重新整理那些曾經難以啟齒的經歷，「有時候寫著寫著，會哭，但那種哭是釋放。」在訪談中，陳德民也分享了YouTube頻道「德狗即興人生」的由來。「德狗即興人生」這名字其實源自一場即興決定。當初不想用常見的英文名，也覺得本名太正式，於是想用動物作為代號。他補充，我原本考慮叫「德貓」，但覺得太文青，後來選了狗，因為牠熱情、真誠、貼近人，就像我的創作一樣。「德狗」的台語發音又巧合地接近他的英文縮寫「D.K.」，既自然又好記，也象徵他的人生態度自在、真誠、隨時準備即興。近年，陳德民陸續獲得文化部、教育部與文學獎項的肯定。他笑說，我們叫「落榜超人」，不是得獎才講，而是落榜也要講。他強調，創作的路本來就充滿挫折，關鍵是要在「沒有被肯定」的時候仍然相信自己。「得獎只是旁證，你的骨架要先長好。」談到父親的離世，陳德民語氣柔和的說，父親過世後，他買了第一台單眼相機，開始拍片、錄歌，不再等待資源或機會，而是從生活裡累積作品。「那一年我寫的歌很簡單，講的就是面對失去的勇氣。原本以為沒人懂，結果大家都哭了。」那首歌也成為他第一個獲獎的作品。如今，陳德民不再害怕被問「你是哪裡人」，因為他的答案早已化成旋律流淌在每一首歌裡。從被誤解的童年，到用創作擁抱多重身分，他證明「不同」不是負擔，而是一種能量。面對未來，他希望繼續用音樂與影像，講述新住民二代在台灣這片土地上的故事，那些關於語言、家人、愛與認同的片段，終將成為多元台灣最動人的和聲。