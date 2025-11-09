我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有清邁後花園之稱的清道（Chiang Dao）山區雲霧繚繞，是泰國北部最受歡迎的自然景點之一。（圖／翻攝自The Thaiger）

泰國政府正積極推動北部航線拓展，期盼藉此活絡觀光市場與地方經濟。交通部副部長瑪莉卡（Mallika Jirapanwanich）近日呼籲各航空公司，響應交通部所屬機場局的「新航線・新航空公司」（New Route – New Airline）政策，開設更多飛往北部的航班。瑪莉卡指出，泰國北部因壯麗山景與深厚文化底蘊，已成為國內外旅客熱門目的地，像清邁－湄宏順（Chiang Mai–Mae Hong Son）航線近年需求持續上升。然而，清邁機場航班密集，導致新航線安排困難。她表示，機場局正推動航空公司開闢新航點，例如南邦－湄宏順（Lampang–Mae Hong Son）航線，藉此串連清邁與曼谷航班，成為旅客往返北部的新選擇。本月5日泰國機場局於湄宏順機場召開會議，研議相關航線開發計畫，與會者包括機場局副局長吉亞猜（Kiatchai Chairuengyos）、湄宏順副省長本柳（Boonlue Thammatharanurak）、當地國會議員巴功（Pakorn Jeenakam）及湄宏順市長瑪莉卡·吉納甘（Mallika Jeenakam）等。會中公布「新航線・新航空公司」政策的具體優惠措施，包括降落與停機費減免、機場辦公空間租金折扣等，以吸引航空公司投資並開設新航班。此計畫鎖定交通選擇有限的地區，地方政府也承諾提供基礎設施支援，改善交通銜接，提升旅客造訪北部景點的便利性。隨著泰國逐步重整觀光策略，北部航線的擴展被視為推動區域均衡發展的重要一步。