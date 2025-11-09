我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Nico Harrison探詢湖人要不要Luka Doncic，湖人也計畫玩一把超大的，機不可失，一拍即合。（圖／美聯社／達志影像）

▲Nico Harrison確實可以被開除，因為他做的決定迄今，除了抽中狀元和選中Cooper Flagg，其他運氣、發展和現況都非常非常糟。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

獨行俠開季2勝7敗西區倒數第一，今天好不容易110：105客場力克巫師，中止4連敗。全世界都在看，獨行俠總管Nico Harrison何時會被開除。Nico Harrison今年2月1日無預警交易送走獨行俠神主牌Luka Doncic，從湖人換來Anthony Davis+Max Christie，Harrison交易Luka的理由是「贏在當下」，被獨行俠所有球迷臭翻。NBA歷史上應該還沒有那一筆交易會留下歷史臭名和如此大暴動，Nico Harrison交易Luka Doncic堪稱世紀之最。2月1日這筆交易當下，我認為交易是很意外，但非常合理。Anthony Davis就是聯盟五大長人，攻防一體，場均25分、12籃板，過去兩季非常健康展現比賽影響力。但獨行俠決定賭把大的，Nico Harrison探詢湖人要不要Luka Doncic，湖人也計畫玩一把超大的，機不可失，一拍即合。湖人已經有LeBron James+Austin Reaves兩個超級持球大核，第三持球點替補後衛Gabe Vincent一年來狀況和健康正在回升，現在再交易拿下另一個超級持球大核，失去禁區主宰長人支撐，持球球霸爆滿，湖人團隊默契得重新開始，球權、戰術分配要重新適應，禁區不再是禁航區，更慘的是失去內線攻擊和強大牽制力，湖人有必要為未來五年做出如此大改變+賭注？這是我的論點。湖人要做的是跟獨行俠交易考量一樣，贏在當下。當然，湖人也有可能拿下Luka後更順更旺更好。我懂湖人很難拒絕Luka Doncic，任誰都不會拒絕。但接下來發展完全就是天意，無法預料。2025年3月3日獨行俠王牌後衛Kyrie Irving左膝前十字韌帶撕裂賽季提前報銷，至少10個月可能一年後才能回歸。沒有Kyrie Irivng，Nico Harrison贏在當下目標瞬間破滅，獨行俠憤怒放火，達拉斯幾乎暴動。3月16日獨行俠另一張王牌Anthony Davis也因為視網膜剝離手術賽季報銷，獨行俠贏在當下球季成了笑話。獨行俠今年開季命運還是不順。先發中鋒Dereck Lively二世開季只打3場就傷停， 二號中鋒Daniel Gafford開季只打了4場，唯一王牌Anthony Davis開季打5場就傷停，預估2-3周才能歸隊。獨行俠教練Jason Kidd在球隊沒有主控帶動比賽節奏陣容中，天才奇想開始實驗讓2025狀元前鋒Cooper Flagg兼打主力控球，目前看起來就像災難。2026年2月前Kyrie Irving能不能傷癒歸隊，誰都說不準。Nico Harrison確實可以被開除，因為他做的決定迄今，除了抽中狀元和選中Cooper Flagg，其他運氣、發展和現況都非常非常糟。湖人目前戰績不錯，Luka Doncic到了湖人洗心革命，瘦身、精實、專業自律獲得滿滿激賞，Luka也打出生涯最好開局。Austin Reaves同樣打出明星後衛身手和非凡表演，但湖人從2月1日迄今陣容和核心變化不小。今夏中鋒Deandre Ayton買斷加入湖人，小前鋒Jake LaRavia也成為湖人主要替補角色球員，2022年NBA最佳防守球員Marcus Smart也從天而降，為湖人帶來防守、鬥志和第四持球點。反而是湖人另一張王牌LeBron James開季迄今傷停缺陣，預估要11月中旬以後才能歸隊。湖人變化也不小，但湖人正在往好的方式前進，獨行俠好像被魔鬼詛咒，傷兵不斷，噩夢不止，根本災難。開除Nico Harrison就能讓獨行俠球迷洩憤？應該很難，Nico Harrison最不專業的操作是回應球迷和媒體態度+技巧，那才是最該罵的粗糙，不是交易送走Luka Doncic。獨行俠交易Luka Doncic帶來的所有災難，我只能說是NBA世紀迷因，誰都無法承擔和解讀。