我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨太子集團創辦人陳志近日遭美國政府指控涉及電信詐欺與洗錢，但他本人早在2021年就曾成為「黑吃黑」的受害者。根據《彭博社》報導，陳志當年在新加坡的家族辦公室內部爆出鉅款遭竊，帳戶裡多達584萬新元（約新台幣1億3,900萬元）不翼而飛，疑被其幕僚黃大衛（David Wong）轉走。這起事件始於2021年，當時陳志的家族辦公室接連出現技術異常，員工先是無法使用影印機，隨後門禁卡也失效。系統恢復後，陳志發現銀行帳戶資金被轉出，疑遭人內部操控。據悉，黃大衛自2017年起擔任陳志家族辦公室唯一董事，協助設立公司與投資架構，並主導成立DW Capital Holdings與多家附屬企業。他曾代表陳志與新加坡經發局及金融管理局洽談，以取得投資與稅務優惠。公開紀錄顯示，陳志2017年起在新加坡購買多棟豪宅，總價接近4,000萬新元（約新台幣9億5,200萬元），並在2018年正式成立家族辦公室。黃大衛則掌握多個帳戶的授權與簽章權，並以其個人公司名義進行外匯與債券投資。直到2021年，陳志決定整併旗下資產管理公司Skyline Investment Management與家族辦公室共用辦公室，才發現多筆帳戶轉帳可疑。陳志的財務助理要求黃大衛提供帳務資料，卻屢遭拖延。隨後，黃以病假為由失聯，辦公室出入系統更遭鎖定。陳志撤換黃大衛後，審計報告揭露數百萬新元的資金流向可疑，多筆轉帳收款方名稱與黃大衛的私人公司相似。陳志隨即提告，控訴對方侵占公款。2022年法院判決黃大衛與其關聯企業須償還逾1,200萬新元（約新台幣2億8,500萬元），但他多次以健康不佳為由缺席庭審，目前已申請破產。現年55歲的黃大衛雖身敗名裂，但事件仍未落幕。由於陳志本人及太子集團上月遭美國財政部列入制裁名單，新加坡當局已凍結其部分資產，相關調查恐牽動雙方財務糾紛的新發展。