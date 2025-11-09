我是廣告 請繼續往下閱讀

▲於網路販售中藥材，已觸犯《藥事法》規定。（圖／高雄市政府）

為維護民眾用藥安全，高雄市政府衛生局查察網路違規販售及廣告中藥材行為，統計113年至114年9月底止，查獲網路違法販售中藥材共11件，均依違反《藥事法》第27條藥品販賣相關規定裁處，其中多數違規均為民眾把中藥材當作食材，或是誤以為中藥材可在網路上方便交易而觸法。衛生局提醒，中藥材屬於藥品，依法不得於網路、電台或電視購物頻道等通路販售，民眾應多留意。衛生局指出，我國飲食文化具有食藥同源的特色，民眾常將中藥材作為藥膳、食補或香料使用，易誤認為中藥材是食品而隨意在網路上販售，事實上已觸犯《藥事法》規定。以去（113）年迄今年9月底11件違規分析，在網路非法販售中藥材包括桃膠、丁香、天麻、杜仲、甘草、何首烏、黃耆、紅棗、丹參、人參等品項。根據衛生福利部中醫藥司公告，可同時提供食品使用的中藥材共計37品項，如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等得以食品名義販售外，其餘中藥材飲片如杜仲、桃膠、何首烏、黃耆、丁香、甘草、天麻、丹參、人參等，均應依《藥事法》規定由合格藥商於實體店面販售，嚴禁於網路平台交易。衛生局呼籲民眾，中藥材應以藥品管理，請切勿聽信謠言、隨意從來源不明的網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。同時，中藥材應至合法藥商購買，若有疾病問題應尋求合格專業醫師診治，有藥物問題則尋求藥師諮詢，堅持「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」的五不原則，共同守護自身及家人健康安全。