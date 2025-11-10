我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇官方攝影師蘇夫（Jon SooHoo）昨（9）日在個人Instagram上分享了一組令人動容的照片，照片中的山本由伸正低頭用袖子抹掉眼淚。儘管距離道奇奪冠已經過了一周，卻再度喚起外界對山本在世界大賽第7戰「中0日」披上終結者戰袍的回憶。在2025世界大賽中，山本由伸堪稱道奇奪冠的最大英雄。第2戰他完投9局僅失1分、第6戰再度投出6局1失分的精采表現。而在關鍵的第7戰，他更是於前一戰剛登板的情況下「中0日」披上終結者戰袍，從第9局登場一路力撐至延長11局無失分，守住下勝利，最終助道奇完成球團史上首次「二連霸」偉業。憑藉這一連串驚人的表現，山本由伸獲選為世界大賽MVP，成為繼松井秀喜之後，日本球員史上第二位榮獲此殊榮的選手。蘇夫此次特別公開的是山本在奪冠後喜極而泣、悄悄拭淚的畫面。照片搭配文字寫著：「為棒球而哭也沒關係！」賽後山本在受訪時也坦言：「眼淚真的流出來了，真的好久沒有這樣了。」這一幕，成為道奇連霸之夜最令人動容的畫面之一。除了山本的感人瞬間，蘇夫也以「Amazing Game 7」為題，製作了一段影片回顧經典畫面，包含大谷翔平的投球英姿、羅哈斯（Miguel Rojas）在延長賽中的關鍵守備，以及史密斯（Will Smith）轟出的致勝陽春砲。這場歷史級的激戰，讓全世界的棒球迷至今仍沉浸在餘韻之中。不知不覺間距離冠軍戰結束已過一周，山本的淚水、奇蹟的逆轉，依舊留在道奇球迷心中。