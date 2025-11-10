我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泡泡瑪特官方直播間意外收錄員工吐槽對話，「79元太貴」成網路熱議，公司急回應不會開除員工。（圖／翻攝畫面）

中國潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）又出包！一場原本用來促銷盲盒的直播，竟意外變成「現場吐槽秀」。兩名員工在鏡頭外的閒聊被直播收音，當中一句「這東西賣79塊錢確實有點貴」瞬間引爆網路。更尷尬的是，另一名員工還接話：「沒事，會有人買單的。」該段對話引起熱烈討論，網友直呼「真話比廣告更有殺傷力」。事件發生於泡泡瑪特官方直播間，當時正在推廣單價79元人民幣的掛鏈盲盒。一名女員工手上拿著商品忍不住抱怨價格偏高，男同事回應「沒事，會有人買單的」，女員工則笑著回一句「過分」。這段對話被完整錄進直播聲軌，全網截圖瘋傳，成為微博熱搜話題。隨後有傳言指出，兩名涉事員工已被公司開除，甚至牽連到直播部門。不過泡泡瑪特官方出面滅火表示，確實發生直播事故，公司正在調查，但「不會開除相關員工」。官方強調，品牌理解員工的真實反應，也會加強直播管理與培訓。根據網民截圖，該款掛鏈盲盒售價介於人民幣79至474元（約新台幣343至2060元）不等。事件爆發後，商品在泡泡瑪特官方商城顯示「已售罄」，淘寶與京東旗艦店頁面亦同步下架。客服回應「目前商品已售空，暫無補貨計畫」。不少中國網友笑稱：「這才是真實的價格吐槽，比行銷話術更打動人」、「泡泡瑪特不開除員工，是因為他們幫公司上了最真誠的一堂市場課」。