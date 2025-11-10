台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」成員一粒（趙宜莉）人氣超高，昨（9）日她在球場應援時，被拍到突然身體不適、停下舞蹈並摀嘴離場的畫面；影片曝光後，不少人留言關心她的健康狀況。對此，一粒昨晚在Threads報平安，解釋是因為早上起床頭暈、表演時又突然一陣暈眩，強調：「不是為了瘦不吃飯，更不是孕吐」。
一粒應援突摀嘴跑下台 粉絲憂心：怎麼了
昨日有粉絲在球場拍攝一粒跳應援舞時，意外捕捉到一粒身體不適的畫面，只見一粒當時先是雙手抱頭，接著又摀著嘴跑下台，看起來很不舒服，粉絲見狀也發文關心她，「不知道一粒怎麼了？但希望沒事」。網友看了影片則紛紛留言，「天啊！不會是生病了吧」、「可能是胃部狀況不好，或是頭暈，這樣一直跳容易吐」、「多保重身體啊！看到這樣的狀態嚇一跳」。
一粒親自回應了 否認減肥過頭、孕吐
該影片在Threads上吸引70萬人次瀏覽，也出現酸民惡意留言，說一粒是「孕吐」。對此，一粒昨晚也現身留言區，親自回應外界的關心，「今天起床的時候就有點頭暈，剛剛跳到一半又突然一陣暈。不是為了瘦不吃飯，更不是孕吐，謝謝關心，我會好好休息的！」
一粒是甜心學霸！靠葉保弟應援曲爆紅
現年26歲的一粒身高158公分、體重只有41公斤，甜美的外型搭配嬌小可愛的身材，讓她自2023年加入台鋼雄鷹WING STARS後，就獲得不少粉絲關注。加上一粒去年登上一軍應援舞台，憑藉葉保弟應援曲爆紅，讓她IG累積41萬粉絲追蹤。
而一粒不僅是顏值高，成績也非常優秀，有輔仁大學織品系與法文系雙主修學歷，多益還高達960分，更曾在台灣邦交國史瓦帝尼總理來台時，擔任翻譯接待，實力與氣質兼備，堪稱台鋼啦啦隊的甜心學霸代表。
資料來源：Threads
