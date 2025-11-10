我是廣告 請繼續往下閱讀

今（10）日休士頓火箭在客場上演驚險逆轉秀。「KD」杜蘭特（Kevin Durant）末節接管戰局，全場得到31分，率隊從最多落後14分的劣勢中反撲，以122：115擊敗密爾瓦基公鹿。這場比賽不僅是杜蘭特與「字母哥」Giannis Antetokounmpo（阿德托昆博）再度正面交鋒，字母哥空砍37分，也讓人想起2021年那場經典的東區次輪第七戰，只不過這回勝負易手。杜蘭特此戰砍下31分與7助攻，在第四節獨攬5分與4次助攻，多次在關鍵時刻製造殺機。他先在比賽末段助攻申京（Alperen Şengün）完成灌籃，將比分追近至108：107，隨後完成「三分打」，再送出史密斯（Jabari Smith Jr.）的致命三分球，幫助火箭反超。杜蘭特接著命中中距離跳投，而申京在剩下23.4秒時再完成三分打，徹底鎖定勝局。火箭內線中鋒申京全場表現亮眼，貢獻23分、11籃板、7助攻，成為Durant之外最關鍵的功臣。史密斯拿下16分9籃板，而菜鳥謝潑德（Reed Sheppard）替補出場砍進4記三分球、拿下16分，是第四節反攻的重要推手。湯普森（Amen Thompson）也有14分、8籃板、5助攻與3抄截的全能表現，火箭多點開花，打出團隊韌性。公鹿一哥「字母哥」全場拿下37分、8籃板、3助攻，展現宰制力，但最後90秒錯失4次罰球並出現2次失誤，成為球隊痛失勝利的主因。羅林斯（Ryan Rollins）替補貢獻19分，包括一記關鍵三分球一度穩住局勢；波提斯（Bobby Portis）則有11分、4助攻、3抄截的表現，但仍無力抵擋火箭末節的強勢攻勢。比賽開局公鹿狀態火熱，首節投籃命中率高達57.1%，三分8投5中，以30：28領先。第二節Antetokounmpo連續罰球得手，帶領球隊打出7比0攻勢，一度將比分拉開至41：31，並在上半場取得61：50的領先。不過火箭下半場調整節奏，利用謝潑德的外線與杜蘭特、申京的擋拆配合連續追分。末節杜蘭特接管比賽，帶領球隊完成逆轉，終場以7分之差擊敗公鹿。這場杜蘭特與字母哥的再度對決，讓人想起2021年季後賽那記「腳踩線的兩分球」——當年杜蘭特錯失絕殺，公鹿最終加時獲勝並奪下隊史第二冠。而四年後，杜蘭特在火箭球衣下終於復仇成功，在字母哥面前上演完美逆轉。杜蘭特賽後表示：「那是一場偉大的比賽，我尊重Giannis的競爭精神。能在這樣的比賽中贏球，代表我們真的在進步。」