今（10）日NBA美國職籃（National Basketball Association）傳來噩耗，籃球名人堂傳奇人物威肯斯（Lenny Wilkens）於家中辭世，享壽88歲。《西雅圖時報》記者Tim Booth證實了這項消息。，他的離世令籃壇各界深感哀悼。身高6呎1吋的威肯斯，球員時期以控球後衛聞名。他在15個賽季中九度入選全明星賽，生涯場均16.5分、6.7助攻、4.7籃板，共出賽1,077場。1967-68賽季，他在MVP票選中名列第二，展現當時的頂級主控實力。Wilkens的執教生涯始於仍為現役球員的時期，並在之後成為NBA史上最受尊敬的教練之一。他帶領西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）於1978、1979年連續兩年打進NBA總冠軍賽，並在1979年奪下球隊史上唯一一座冠軍。在2022年，西雅圖市以「Lenny Wilkens日」表彰他的貢獻，Wilkens當時受訪時說：「那段時光讓人知道西雅圖有多豐富的籃球歷史。我很榮幸成為其中的一部分。這裡是籃球之城，我們永遠不該失去超音速。我希望未來能再迎回屬於西雅圖的球隊。」他懷念地提到：「那支冠軍隊值得更多的肯定。威廉斯（Gus Williams）、布朗（Fred Brown）、西克馬（Jack Sikma）和其他隊友都融入了這個社區，許多人至今仍住在這裡。那真是一段美好的時光。」威肯斯曾執教過波特蘭拓荒者、克里夫蘭騎士、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍與紐約尼克等多支球隊，累積1,332勝、1,155敗的例行賽戰績，勝率53.6%，並保持NBA歷史上執教場次最多（2487場）紀錄。他的球隊在32個賽季中有20次打進季後賽，目前仍排名NBA史上第三多勝場數教練之一。NBA總裁蕭華（Adam Silver）在聲明中表示深切哀悼：「威肯斯代表了NBA最美好的一切——他不僅是名人堂球員、名人堂教練，更是聯盟最受尊敬的形象大使之一。」蕭華指出，威肯斯曾於四年前獲選為「NBA 75大球星」與「15大教練」雙重榮譽：「他贏得過NBA總冠軍與兩面奧運金牌，但比起這些成就，更令人敬佩的是他對社會與西雅圖社區的貢獻。」「他影響了無數年輕人與球員、教練的生命，大家不僅尊重他作為領袖與導師的智慧，更敬佩他以誠信與風度為人處事。」蕭華最後代表聯盟向威肯斯的遺孀Marilyn及三位子女Leesha、Randy與Jamee表達哀悼，並感謝這位傳奇為NBA留下的不朽精神。威肯斯的一生，橫跨球員、教練、與推廣者三重身份。他不僅是數據上的傳奇，更是籃球文化與人品兼備的象徵。如今他離開人世，但那支在1979年高舉獎盃的超音速、以及他對籃球永不熄滅的熱情，將永遠留存在NBA歷史之中。