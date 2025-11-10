我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貼文內容稱「自己已屆40歲，至今未婚」和女義消的實際年齡不符。（圖／翻攝自Threads）

近日在社群網站上盜用美女、帥哥照片的詐騙事件頻傳，在新北市消防局擔任特搜的一名女義消因擁有亮麗外貌，其照片遭到詐騙集團盜用，發文稱「自己已屆40歲，至今未婚」等語，讓本人看了氣炸，忍不住在貼文底下反擊：「會被騙的都是一群傻逼吧？」瞬間引發討論。從貼文中可見，內容寫著「自己已屆40歲，至今未婚，任職於新北消防單位，若不介意年紀稍長者，歡迎認識」以及「你好大叔，我是一名消防員，工作中有太多的不開心，可以給我一個鼓勵嗎？」並在留言處附上LINE帳號，明顯為詐騙集團的釣魚貼文。而本尊發現後，也在留言處怒喊：「會被騙的都是一群傻逼吧？盜爽沒垃圾！」事實上，這名女義消在新北市消防局擔任特搜義消，外貌姣好的她年紀相當輕，並非貼文內所稱的40歲。經常在社群網站上分享愛犬以及特搜訓練的照片。新北市消防局透露，女義消在執行勤務時既積極又熱心，日前才剛參加全國車禍救助比賽，協助新北市消防局獲得冠軍的殊榮，在處理車禍案件總能展現過人的能力。