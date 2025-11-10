我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐公開揭露自己的婚姻被背叛，引起外界高度關注。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

陷入婚變風暴的男星范姜彥豐，近來因前妻粿粿（江瑋琳）與好友王子（邱勝翊）不倫事件再度成為輿論焦點，有網友於本月8日深夜11點半，在台北信義區某家螺獅粉店巧遇他獨自用餐，當時他身形明顯消瘦，一人靜靜坐在角落吃飯，神情專注、少言少語，似乎仍在調整情緒，面對粉絲為他加油打氣，並表示：「你本人真的很帥！」也讓范姜彥豐難得露出笑容。根據《CTWANT》報導，范姜彥豐雖身陷婚變風波，但面對粉絲仍保持親和力，當晚一名讀者鼓起勇氣向他表示想合照，他雖略顯疲態，仍報以微笑並主動比出YA手勢，氣氛溫暖又禮貌。粉絲表示：「那時候講什麼都不太適合，就只對他說：『你本人真的很帥。』」范姜彥豐聽完後露出難得放鬆的笑容，瞬間讓現場氣氛緩和不少。范姜彥豐上月29日自曝遭妻子粿粿婚內出軌好友王子，掀起全台娛樂圈震撼，粿粿隨後拍攝17分鐘影片回應，承認「與王子有逾矩行為」，同時表示離婚談判破裂是因賠償金無共識，王子也2度發文道歉，坦言：「錯就錯了，願意承擔一切責難。」3人各自表態後，仍未化解外界熱議。面對婚變壓力，范姜彥豐近來減少公開露面，但仍被目擊出現在餐廳、運動場等地，生活逐漸回歸平靜，有粉絲留言力挺：「希望他能慢慢振作起來」、「彥豐哥的笑容是最好的回應」，隨著事件進入法律程序，外界也期盼這場轟動的三角風暴能早日畫下句點。粿粿和范姜彥豐目前開打離婚官司，范姜向粿粿、王子求償1200萬、贍養費另計。粿粿在聲明影片中表示范姜提出的金額她無法負荷，2人協商才會破局。王子也在聲明中提到，他拿出過去替父親還千萬債務的紀錄，用來證明自己目前無法給范姜這麼多錢，甚至還向范姜提過分期付款但范姜沒同意，雙方只能對簿公堂。