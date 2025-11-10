我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「海鷗」颱風夾帶強風豪雨橫掃菲律賓中部。（圖／美聯社／達志影像）

颱風「海鷗」週日（11月9日）橫掃越南沿海地區，造成嚴重災情。這場強烈颱風是今年襲擊該國的最新一起極端天氣事件，已確認至少5人喪生、3人失蹤及17人受傷。根據官方統計，共有244間房屋全毀、17,562間遭掀頂，約230萬人受到影響，其中近40萬人被迫前往避難所暫避。綜合外國媒體報導，狂風暴雨導致多地電力中斷，超過160萬人無電可用。沿海巨浪更擊沉21艘船隻、損壞44艘船艇，同時對農作物與牲畜造成大規模破壞。越南當局已緊急動員軍警投入救災，並出動多部抽水設備協助淹水區域排水。與此同時，菲律賓國家災害風險減退與管理理事會（NDRRMC）透過國營媒體公布最新數據，颱風「海鷗」在菲律賓造成的死亡人數已攀升至224人，另有109人失蹤、526人受傷。該颱風在當地被命名為「Tino」，是今年襲擊菲律賓的第20個熱帶氣旋。氣象專家指出，「海鷗」颱風展現了氣候變遷下極端天氣日益強化的趨勢。儘管各國預警機制持續完善，但面對持續增強的颱風威力，如何加強基礎設施韌性與災害應變能力，已成為各國政府的迫切課題。目前兩國救難單位仍在持續進行災情統計與搜救工作，預計傷亡與損失數字可能進一步上升。國際紅十字會與聯合國開發計劃署已表示，將視災區需求提供必要的人道援助與重建支持。