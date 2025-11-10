我是廣告 請繼續往下閱讀

食藥署聯合地方政府衛生局抽樣檢驗雞蛋農藥殘留，發現有一畜牧場的雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，不符規定，15萬顆雞蛋流向9縣市全聯、楓康等販售通路商，衛生局正下架回收停售，也請消費者停止使用。而衛福部長石崇良今（10）日受訪時強調，食藥署自112、113、114年連續3年都有針對市面上銷售蛋品進行查驗，詳細經過今日下午食藥署也會召開記者會說明。石崇良提到，對於芬普尼雞蛋事件，是自112年、113年、114年連續3年對於市面上銷售蛋品進行查驗，也查出此批含有芬普尼的問題蛋，而詳細經過會由食藥署於今日下午召開記者會說明。不過，石崇良也說，目前已經要求食藥署將所有農場蛋品進行全面性、不論批次預防性下架，也會逐批化驗，而農場內的蛋則是禁止上市。在檢驗方面，食藥署負責後市場稽查，也因為這是禁用的環境用藥，並非飼養過程中所添加農藥或飼料的東西。至於是否還有其他業者使用到相關蛋品，石崇良則說，因為這屬於洗選蛋，批次會非常清楚，對於該農場的所有批次都會全面查驗、下架。也因為農場位於彰化縣，罰則會由彰化衛生局釐清歸屬，依據食安法處分，從6萬至最重2億元，也會根據責任歸屬處分。