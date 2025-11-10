我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團董事長陳志在柬埔寨前總理洪森任內曾受封公爵頭銜。（圖／翻攝自微博）

柬埔寨富豪陳志近日因涉嫌主導跨國網絡詐騙帝國而遭多國通緝，其涉案金額高達數十億美元。然而這位被美國司法部以洗錢、詐騙及運營柬埔寨強迫勞動詐騙園區等罪名起訴的商業大亨，近期卻被揭露也曾遭身邊親信背叛。根據新加坡高等法院文件顯示，陳志的新加坡家族辦公室唯一董事黃某在2021年涉嫌挪用近600萬新元資金，讓這位被指控透過「殺豬盤」騙局牟取暴利的富豪，意外成為詐騙受害者。綜合外國媒體報導，這起內部詐騙事件始於2017年，當時黃某協助陳志在新加坡設立DW Capital控股家族辦公室，並於2018年成功取得稅務豁免資格。隨著陳志的商業版圖不斷擴張，黃某逐漸掌握其財務大權，負責管理多個銀行帳戶與投資實體。然而在2021年5月，當陳志決定整合旗下投資架構時，審計團隊在核查帳目過程中發現多筆可疑交易，包括實體間相互支付的管理費達53.5萬美元，這讓黃姓男子的資金挪用行為逐漸曝光。在審計團隊要求核查關鍵文件之際，黃某先是稱病缺席，隨後更在預定召開團隊會議的當日，將陳志團隊鎖於雙景坊辦公室門外。大樓管理方表示僅有黃某管理的CMFO人員可激活門禁，此舉導致審計工作被迫中斷。在解除黃某職務後，調查人員進一步發現其銀行帳戶存在多年異常交易記錄，部分資金流向與黃某個人公司名稱相似的實體，而大華銀行客戶經理也證實黃某曾試圖將資金轉入個人帳戶但遭攔截。新加坡高等法院雖於2022年底作出缺席判決，要求黃某及其公司承擔超過1200萬新元責任，但黃某已申請破產並否認所有指控。與此同時，陳志正面臨更嚴峻的法律危機，美國財政部已對其旗下146名相關人員實施制裁，稱此為東南亞地區規模最大的制裁行動。若罪名成立，陳志最高可能面臨40年監禁。在各國聯合執法行動中，新加坡警方上周查扣了與王子集團相關的1.5億新元資產，包括六處房產、銀行帳戶及現金。香港與台灣當局也同步採取行動，分別凍結35.4億美元資產及拘留25名相關人員。據了解，這些調查始於新加坡可疑交易報告辦公室提供的情報，目前所有嫌疑人均未停留在新加坡境內。這場從親信背叛到國際追剿的連鎖事件，不僅揭露跨國犯罪集團的內部運作，更展現各國聯合打擊金融犯罪的決心。