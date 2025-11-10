我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒，我國國安單位與國際情資合作後更發現，該集團不僅涉及龐大犯罪資金流動，還疑似成為中共在海外推動統戰，與地緣影響力布局的關鍵窗口，國安單位調查顯示，中國先前與柬埔寨簽訂2.6億美元無償援助協議，其中竟有1.7億美元（約新台幣53億）由太子集團負擔，且集團長期與中國解放軍關係密切，如今已在全球各地設有據點，其透過投資開發、觀光服務及企業佈局切入市場。外界擔憂，這些行動恐不僅是商業擴張，而是中共藉民企之名在全球推動統戰滲透的一環，引發多國情報單位高度警戒。調查指出，2018年間，中國官方曾宣布無償援助柬埔寨 2.6 億美元，雙方簽訂協議，表面上用於提升民生及基礎建設，其中 1.7 億美元卻不是由中國政府直接支付，而是由太子集團負擔。國安單位認為，這筆看似正常援助的金流，實際是中共藉由民間企業掩護，讓集團以「投資園區、建設開發」為名，直接介入柬埔寨地方政治及基礎設施，藉此建立影響力與控制資源分配。除了在柬埔寨主導大型建設，太子集團資金版圖亦延伸至全球。情資顯示，集團在美國加州成立空殼公司購置房地產並設立資金中轉基地；在英屬開曼群島以公司名義進行非法線上博弈；在新加坡則以旅遊、遊戲等服務業掩護資金移轉。不僅如此，太子集團更與東南亞及台灣黑幫合作，我國竹聯幫、四海幫皆被點名參與其中，透過高薪誘騙台灣、馬來西亞、越南、日本等地民眾前往柬埔寨、緬甸從事電信詐欺，此外，太子集團更被指協助中國統戰部門，於太平洋島國等戰略敏感地區設立據點，滲透地方政治勢力，已引起台美及多國情報單位高度警戒。