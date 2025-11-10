我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白敬亭裸上身被章若楠撞見。（圖／中天娛樂台提供）

▲白敬亭為角色積極健身、飲食控制。（圖／中天娛樂台提供）

白敬亭在《難哄》中和章若楠的戀愛讓許多觀眾為之瘋狂，不過，白敬亭卻認為自己長得不夠帥，要拍這樣的甜寵劇壓力很大，為了要維持身材，飲食控制、健身是基本，殺青那天他鬆了一口氣，終於可以做回自己。過去白敬亭挑戰的劇種多為職人、懸疑、古裝等類型的題材，此次接下《難哄》這樣話題度超高的時裝偶像劇，他坦言相當有壓力，並且也沒想到這樣的角色會找他詮釋，「說實話我不認為我是長得好看的那一掛，真沒有謙虛，所以我在這個領域就是自己沒有那麼大信心，但我看完有聲小說、漫畫、漫劇之後，我自己個人非常喜歡，我覺得在表演上對於我來講是一個很大的挑戰」。雖然很多粉絲都會留言「白敬亭在劇裡絕帥」、「角色非你莫屬」等，但白敬亭表示「桑延」令他相當有負擔，「我記得我殺青的那天，我長舒了一口氣，跟我同事說『可以做回我自己了』。」怕他自己在造型、言談舉止上面影響角色，更帶給觀眾不好的觀劇體驗。白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫之外，就連身材管理也儘量貼近角色形象，為了保持這樣的身材，白敬亭也下了不少苦功，他更說到在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯之外，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好」。除此之外，因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，更被網友稱為「白敬亭的眼睛會愛人」，對此他也說道，「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛。」為此非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。白敬亭在《難哄》除了外型、演技廣受好評之外，嘴硬個性更是讓人相當喜歡，像是桑延在溫以凡生日當天，特意等她加班回家，為她準備的生日蛋糕，桑延卻還是嘴硬說蛋糕是隨便買的，讓網友吐槽，「再嘴硬把你牙掰了。」白敬亭笑喊，「我要是嘴不硬，兩集就結束了。」他說到自己私下個性跟桑延一樣嘴硬，但其他部分就不相似，他也讚嘆導演，「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦。」拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱，「就是拍得很好看。」《難哄》11月10日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。