泰國政府近期表示，在中方關切的賭場合法化議題上做出明確的不推行承諾後，可望迎來中國遊客回流潮。政府發言人西里蓬在內閣會議後向媒體表示，新政策預計一至兩個月內將見顯著成效，並指出明年2月農曆春節假期將帶來季節性旅遊高峰。這項樂觀預期源自中泰兩國領導人近期在亞太經合組織峰會達成的共識，泰國總理已向中方保證堅守反對賭場合法化立場。根據泰國旅遊局統計數據，2025年上半年中國遊客僅230萬人次，較去年同期衰退約三分之一。此現象不僅反映全球經濟放緩影響，也與中國演員王星在泰國遭綁架事件引發的安全疑慮有關。儘管當事人最終獲救，該事件仍在中國遊客心中投下陰影，導致赴泰旅遊意願明顯下滑。為重振旅遊市場，泰國旅遊局已啟動為期四個月的「你好泰國」主題活動，透過系列文化體驗與特色行程吸引遊客回歸。觀察家分析，泰國政府此次在賭場合法化議題的表態，既是回應中方關切，也展現對旅遊業永續發展的長遠規劃。隨著中泰雙方在旅遊安全與品質保障方面持續深化合作，業界預期泰國旅遊市場可望逐步恢復成長動能。從政策落實到市場推廣，泰國正多管齊下重塑旅遊形象。除了加強景區安全管控，更針對中國遊客需求推出深度文化體驗行程，包括傳統服飾租借、在地美食探訪等特色服務。這些措施配合簽證便利化政策，預計將為中泰旅遊交流開啟新篇章。