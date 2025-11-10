我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MARZ23（如圖）將於本月22日登上台北小巨蛋，預告會獻上新單曲於跨年舞台。（圖／三立提供）

▲美秀集團（如圖）明年成團20週年，「演唱會籌備好了會跟歌迷說，一定會給大家驚喜！」（圖／三立提供）

2025只剩最後50天，由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」今（10）日公布首波強力卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」，其中MARZ23和宇宙人在年底接力攻上台北小巨蛋，前者預告忙完演唱會後，他將全心投入跨年演唱會規劃，預告會帶來新單曲給歌迷，而宇宙人也將在跨年舞台上，帶來演唱會濃縮精華版本，喊話粉絲好好期待。MARZ23今年6月才率「TRASH」拿下第30屆金曲獎最佳樂團，「拚命了這麼多年算是給了自己一個滿意的成績單，希望新的一年我能夠花更多時間給家人，也讓自己能充分休息、創作。」將於本月22日登場的「不簡單的演唱會」進入倒數，「這次比較平常心，卻也無比期待，演唱會的內容有別以往。」下週六忙完演唱會後，他將全心投入跨年演唱會規劃，預告會帶來新單曲給歌迷。宇宙人12月20日登場的「a：回到未來1986」小巨蛋演唱會，相隔跨年晚會只有11天，計劃將在麗寶跨年帶來演唱會的濃縮版本，讓現場觀眾彷彿重返小巨蛋！回顧2025最難忘的一件事，阿奎說：「當然是女兒出生，還有首次在日本錄音。」方Q表示：「因為宣傳演唱會跟連鎖麻辣鍋店合作，現在比較能吃辣了！」展望2026年，宇宙人異口同聲：「新專輯發行順利！繼續辦演唱會！」「美秀集團」去年跨年夜也在台中麗寶演出，感受過歌迷們的超級熱情，今年回到麗寶擔任壓軸，準備了40分鐘的演出要和歌迷一起迎接2026：「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式來告別2025！」2025對「美秀集團」最難忘的一件事就是入圍金曲獎最佳樂團和年度歌曲，明年是他們成團10週年，「演唱會籌備好了會跟歌迷說，一定會給大家驚喜！」「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司還不止如此，另外現場屆時有頂級音浪洗禮，結合麗寶渡假區獨有場域優勢，全台最美渡假型麗寶OUTLET MALL、親子首選的麗寶福容大飯店、麗寶T11T12 Hotel，以及擁有全球唯一斷軌式雲霄飛車，吃、喝、玩、樂、住一次滿足，倒數時刻，更有全台最大天空之夢摩天輪動畫，搭配上「高密度璀璨煙火秀」，在中台灣夜空綻放最華麗的一刻！