▲王瞳（右）和宮美樂（左）是室友，兩人在家都習慣裸體。（圖／翻攝自IG@melo_gon）

王瞳老公艾成過世已經3年，如今仍單身的她忙於拍戲，不過為了照顧愛犬哈嚕，她搬到林口和演員宮美樂同住，人生第一次有了另一半以外的室友，王瞳非常享受這樣的新生活，也跟著大解放，自爆在家都不穿衣服，有次為了感謝朋友送她吸塵器，拍了照片要傳給對方，才發現照片中玻璃倒影不小心把裸體的宮美樂也拍進去，王瞳笑喊，「那不是私密照，是私密處照了！」王瞳和宮美樂今（10）日一起參觀國家檔案館，相差11歲的兩人有明顯代溝，像是紙本的健保卡，86年次的宮美樂就沒看過，王瞳也回憶起學生時期，男友會從台北搭火車到台南找她，她就騎摩托車在火車站等對方，再去中正路約會、玩拍貼機，聽起來很復古又浪漫。不過這段感情3年後就結束，王瞳說後來因為拍戲太忙，對方有更親近的對象，但她也說對方不是劈腿，「他有講清楚，（新對象）是我們認識的共同朋友。」王瞳坦言當時感情也淡了，聚少離多，並沒有太難過。王瞳和宮美樂感情很好，兩人因為拍戲都在林口，今年4月開始一起租房子成為室友，王瞳說會搬到林口，也是為了照顧愛犬哈嚕，「牠每天要打針，早晚要吃藥。」說起有沒有對方無法接受的生活習慣？她們笑說都喜歡裸體，連內衣褲都沒穿。王瞳說就連在艾成面前都沒有這樣，至於是誰先開始的？宮美樂爆料，有次看到王瞳裸體從房間走出來去廁所，她愣了一下，王瞳才遮住身體問，「妳可以嗎？」接著兩個人在家穿的衣服量就越來越少。只是家裡都是落地窗，很容易拍到彼此的倒影，王瞳有次要感謝朋友送她吸塵器，拍了照片要發給對方，結果照片中窗戶反射到全裸的宮美樂，讓王瞳笑喊，「已經不是私密照，是私密處照！」把所有人都驚呆。體型比較豐腴的宮美樂還分享，也是因為住在一起，才知道王瞳到底有多瘦，常常在曬衣服時拿起王瞳的衣服疑問，「這一塊布是什麼啊，可以套在人類身上的什麼地方？」結果是王瞳的T-shirt。王瞳喜歡吃原型食物，宮美樂也說一開始覺得很無聊，但每次王瞳都會幫她多準備一份，吃久了也覺得還能接受，也因此瘦了不少。王瞳表示目前沒有對象，倒是有男生朋友會一直傳訊息給她，出國也會問她要不要買東西，還會問她，「女神，可以傳一張自拍照給我嗎，看到妳的笑容就有滿滿活力」，讓她很問號。