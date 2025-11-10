雙11購物節衝了！拿坡里表示，199元爽吃大披薩、6塊炸雞優惠！換算平均一塊炸雞33元，年終最強檔划算好康。美國Popeyes表示，雙11優惠券爽吃「55元極磅爽脆炸雞」，新會員加碼送「香炸布朗尼免費兌換券」，領取方式一覽。
拿坡里：199元優惠爽吃大披薩、6塊炸雞
拿坡里表示，年終最強檔雙11優惠開吃，即日起至11月23日，內用或外帶「大披薩」特價199元（原價390元）、「6塊炸雞」也特價199元（原價390元），幫大家試換，炸雞平均一塊33元就有，最多現省191元。
還有套餐組合，經典D餐「大披薩＋香烤雞翅＋香酥雞塊＋現炸脆薯＋1.25L飲料」特價389元（原價660元）。以及歡樂加購價，內用或外帶點購任一主餐，即可享加購優惠，大「雙份起司」特價50元（原價60元）、4入「香草烤雞翅」特價50元（原價90元）、「現炸脆薯」特價40元（原價50元）、1.25L「瓶裝飲料」特價30元（原價40元）。
提醒大家，外帶、內用均享優惠，外送恕不適用；雞肉部位恕不能挑選；西湖店不適用此優惠。
Popeyes：雙11「55元炸雞」優惠券！新會員：免費送香炸布朗尼
來自美國路易斯安那州的Popeyes炸雞表示，雙11購物節即日起至11月12日，會員爽領「極磅爽脆炸雞55元」優惠券；新註冊會員加碼送「香炸布朗尼免費」兌換券乙張（兌換期限至11月20日）。推薦線上預訂免排隊，炸雞恕不指定部位。
Popeyes冬天「松露馥郁香」新品開吃！11月11日起期間限定販售「勁厚布里歐松露雞腿堡」159元、會員價143元；2入「都是腿松露炸雞」175元、會員價158元、「肯瓊裹漿松露薯條」79元、會員價71元。套餐則有「勁厚布里歐松露雞腿堡」個人餐特價248元（原價260元）、「都是腿松露炸雞」個人餐特價258元（原價276元）、「松露雙人餐」特價520元（原價578元）、「都是腿6塊松露炸雞分享餐」特價858元（原價932元）。
資料來源：拿坡里、Popeyes
