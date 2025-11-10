全民普發現金一萬元開放登記，高雄五星級承億酒店以「一萬、兩晚、三餐、四人行」為主題，推出「普發一萬花不完」活動，霸氣放大一萬元，最高放大到11倍，萬元能四人住酒店三天兩夜。而小鹿文娛旗下旅店則除了連住優惠之外，還可輸入折扣碼能現打95折，最優惠每人每晚只有380元。
📍承億酒店：萬元放大到最高11倍，可四人住兩晚
承億酒店因應普發一萬政策，主打兩大住房專案，自11月11日起開放搶訂（可入住日期至12月30日為止），其中「一泊三食尊享方案」享8999元入住經典和式雙床房（原價3萬9093元），可享有三餐，包含「貳陸日全食」的雙人Brunch Buffet、泰式餐酒館「BAR KAO」雙人套餐，到全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「Pool Bar」的午後甜點下午茶，且於平日入住還可享13:00延退或免費升等豪華房（各限量10間）。
「尊爵套房三天兩夜」更優惠，以萬元能入住雙倍假期為亮點（原價11萬2000元），入住一晚即加贈同房型一晚，等於用一萬元享受兩晚住宿，並含雙人行政酒廊禮遇，且每房最多可入住四位，平均下來每人每晚才1250元。
餐廳齊推萬元優惠 最高現賺4432元
除了住房優惠，承億酒店旗下人氣餐飲品牌也同步祭出萬元放大術！頂級鐵板燒Fine Dining「初物鐵板燒」推出四人套餐1萬元（原價1萬4432元），等於現賺4千多元，約7折優惠；粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」祭出消費滿萬贈泰式餐酒館「BAR KAO」豪華海鮮盤（價值1980元）；泰式餐酒館「BAR KAO」則回饋消費滿萬即送粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」一鴨三吃烤鴨券（價值3168元），跨品牌互贈好禮。
承億酒店表示，廣受好評的「聯合餐飲抵用套票買萬元送三千」活動也加碼延長，適用館內指定主題餐廳包含貳陸日全食、POOL BAR、BAR KAO、賀鴨郎，以及其他咖啡輕食。
▪️承億酒店｜普發一萬花不完
活動日期：住宿專案自11月11日起至11月30日止（可入住至12月30日）；餐飲專案自11月11日起至12月30日止
活動詳情：承億酒店官網
📍小鹿文娛：推連住兩晚優惠再輸入折扣碼 立刻享95折還可抽住宿券
小鹿文娛也推出「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」限時優惠，自2025年11月11日至2026年2月28日期間，旅客於集團官網預訂臺中、臺南、花蓮與墾丁指定館別，連住兩晚並輸入優惠碼「HAPPY」，即可享95折優惠(平假日皆適用)，完成入住還可再抽「千元環島住宿券」。
小鹿文娛提到，旗下多間特色旅宿皆適用，包含位於臺中的「高美燈塔園區」，還有位在台南商圈鬧區的「路徒行旅 臺南成大館」與「路境行旅 臺南西門館」，也有花蓮地區「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「路境行旅 花蓮文化館」、「路境行旅 花蓮站前館」、「一起一起 花蓮中山館」及「偵探寓所 花蓮林森所」，更有而位於墾丁的「小迷鹿」，是寵物友善住宿。
小鹿文娛強調，本次折扣碼優惠不限平日或假日皆可使用，無論是聖誕跨年出遊、寒假親子旅行，或是過年返鄉團聚的旅宿需求皆適用，讓旅人能更彈性地規劃冬季行程。凡完成入住旅客還可加碼參加「千元環島住宿券」抽獎。
實際上小鹿文娛官網，若是以偵探寓所 花蓮林森所」來搜尋，平日有雙人房連住2晚，只要1520元的超低優惠，等於每人每晚最低只要380元。但是需提醒的是小鹿文娛採「浮動房價」機制，假日、連假恐無此低價。
▪️小鹿文娛「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」活動資訊
活動期間：2025年11月11日~2026年02月28日（平日、假日及國定假日皆適用）
適用館別：臺中、臺南、花蓮、墾丁館別 （回然慢時旅居、上海102民宿、小迷鹿艾米會館不適用）
活動內容：官網預訂連住兩晚並輸入優惠碼「HAPPY」，即享 95折優惠；完成入住再加碼抽「千元環島住宿券」共20名。
活動詳情：小鹿文娛官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
承億酒店因應普發一萬政策，主打兩大住房專案，自11月11日起開放搶訂（可入住日期至12月30日為止），其中「一泊三食尊享方案」享8999元入住經典和式雙床房（原價3萬9093元），可享有三餐，包含「貳陸日全食」的雙人Brunch Buffet、泰式餐酒館「BAR KAO」雙人套餐，到全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「Pool Bar」的午後甜點下午茶，且於平日入住還可享13:00延退或免費升等豪華房（各限量10間）。
餐廳齊推萬元優惠 最高現賺4432元
除了住房優惠，承億酒店旗下人氣餐飲品牌也同步祭出萬元放大術！頂級鐵板燒Fine Dining「初物鐵板燒」推出四人套餐1萬元（原價1萬4432元），等於現賺4千多元，約7折優惠；粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」祭出消費滿萬贈泰式餐酒館「BAR KAO」豪華海鮮盤（價值1980元）；泰式餐酒館「BAR KAO」則回饋消費滿萬即送粵菜烤鴨中餐廳「賀鴨郎」一鴨三吃烤鴨券（價值3168元），跨品牌互贈好禮。
承億酒店表示，廣受好評的「聯合餐飲抵用套票買萬元送三千」活動也加碼延長，適用館內指定主題餐廳包含貳陸日全食、POOL BAR、BAR KAO、賀鴨郎，以及其他咖啡輕食。
▪️承億酒店｜普發一萬花不完
活動日期：住宿專案自11月11日起至11月30日止（可入住至12月30日）；餐飲專案自11月11日起至12月30日止
活動詳情：承億酒店官網
📍小鹿文娛：推連住兩晚優惠再輸入折扣碼 立刻享95折還可抽住宿券
小鹿文娛也推出「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」限時優惠，自2025年11月11日至2026年2月28日期間，旅客於集團官網預訂臺中、臺南、花蓮與墾丁指定館別，連住兩晚並輸入優惠碼「HAPPY」，即可享95折優惠(平假日皆適用)，完成入住還可再抽「千元環島住宿券」。
小鹿文娛提到，旗下多間特色旅宿皆適用，包含位於臺中的「高美燈塔園區」，還有位在台南商圈鬧區的「路徒行旅 臺南成大館」與「路境行旅 臺南西門館」，也有花蓮地區「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「路境行旅 花蓮文化館」、「路境行旅 花蓮站前館」、「一起一起 花蓮中山館」及「偵探寓所 花蓮林森所」，更有而位於墾丁的「小迷鹿」，是寵物友善住宿。
實際上小鹿文娛官網，若是以偵探寓所 花蓮林森所」來搜尋，平日有雙人房連住2晚，只要1520元的超低優惠，等於每人每晚最低只要380元。但是需提醒的是小鹿文娛採「浮動房價」機制，假日、連假恐無此低價。
活動期間：2025年11月11日~2026年02月28日（平日、假日及國定假日皆適用）
適用館別：臺中、臺南、花蓮、墾丁館別 （回然慢時旅居、上海102民宿、小迷鹿艾米會館不適用）
活動內容：官網預訂連住兩晚並輸入優惠碼「HAPPY」，即享 95折優惠；完成入住再加碼抽「千元環島住宿券」共20名。
活動詳情：小鹿文娛官網