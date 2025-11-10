我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽隊在對洛杉磯快艇的勝利中付出慘痛代價。根據《亞利桑那共和報》記者Duane Rankin報導，球隊新援格林（Jalen Green）在比賽中再次拉傷右腿腿筋，預計將缺席4-6周，對剛起步的太陽而言無疑是一大打擊，他被交易來之後，至今只出賽2場比賽。比賽進行至第一節末段，格林在傳球給鄧恩（Ryan Dunn）投進底角三分後，突然感到右腿劇痛，隨即一瘸一拐走向板凳區，並被兩名隊職員攙扶離場。球隊隨後宣布他本場比賽不會回歸。這是格林自夏季從火箭隊被交易至太陽以來僅第二次出賽。他是涉及七隊的杜蘭特（Kevin Durant）大型交易案的一環。此前因腿筋傷勢，他錯過了球季前八場比賽，於週四迎來首秀便砍下29分，展現火燙手感，卻在第二戰再度舊傷復發。根據亞利桑那當地媒體人John Gambadoro透露，太陽將在回到主場後安排格林接受MRI等醫學檢查，初步估計他可能再缺陣4至6週。這對目前戰績5勝5負、正尋求穩定步伐的太陽隊而言，是一項不小的損失。不過，新任總教練Jordan Ott強調，球隊不會因此退縮。「這支球隊沒有任何藉口，」Ott表示，「我們系好鞋帶就上場拼。」他也對格林的遭遇表達遺憾：「真的為他感到難過，他為了回到場上付出了許多努力。」隊友布魯克斯（Dillon Brooks）在賽後受訪時也替格林打氣：「太難受了，傷病真的很糟，但他會努力復健，一定會專注處理好這段時間。」在格林再度缺席期間，艾倫（Grayson Allen）與新秀鄧恩預計將獲得更多上場時間，以填補外線火力空缺。雖然失去格林，太陽也收到一則好消息。布魯克斯在因核心肌群拉傷缺席六場後於本場復出，出戰28分鐘，攻下16分、2籃板與3助攻，並在比賽末段命中關鍵三分球，成功壓制快艇的反攻氣勢。