高價股近日有戲，兩檔千金股群聯、創意今（10）日呈多頭強勢，開盤不久便急拉漲停板，群聯開盤以1230元開出後，直衝漲停鎖在1270元、創意則鎖死在1890元漲停價，奇鋐、貿聯-KY等多檔千金股也大漲，皆創出歷史新高。記憶體股王群聯、IC設計股創意皆為開盤不久後直奔漲停板，且一舉突破5日、月線及季線，創下新天價，氣勢驚人。而貿聯-KY大漲逾9%、奇鋐漲逾6%、勤誠也漲近1%，接連改寫歷史新高，成為盤面多頭焦點。群聯第三季營收181.37億元，季增1.4%、年增30.1%；毛利率32.4%，單季淨利22.27億元、季增199%、年增222%，每股純益10.75元；前三季EPS達19.9元，超越去年全年。10月營收70.65億元，年增90%，前10月累計569.31億元、創同期新高。基本面強勁也推升股價，自8月底以來漲幅逾159%。執行長潘健成指出，AI伺服器帶動企業級儲存需求，NAND控制晶片供不應求，公司持續深化與國際伺服器供應鏈合作。群聯並強化中高階NAND方案布局，與SK海力士展開SSD協同開發，隨AI儲存應用擴大，營運動能看俏。創意10月營收達37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，刷新單月歷史新高。創意傳出將為Google打造自研伺服器處理器Axion CPU，法人看好該案將成為後續營運成長的重要推手。法人指出，創意今年主要成長動能來自加密貨幣市場回溫及雲端服務供應商（CSP）訂單放量，第四季至明年首季將陸續認列大單。隨AI大型專案進入量產，創意目前手握三個CSP級AI ASIC專案，另有兩個新創客戶計畫正推進中，AI營收占比可望提升至四至五成。