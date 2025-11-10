我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭麗文追思共諜狂燒 陳學聖：發言人不見了

陳學聖：很多的公職人員跟我說明年很難選

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，引發黨內反彈。前立委陳學聖昨天直言，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？他今（10）日再批，這幾天發言人不見了、文傳會不見了，只讓鄭麗文自己扛。他本來忍很久都不想講話，但很多的公職人員跟他說，擔心這個事情發展下去，明年都很難選，2016年自己走過換柱風波，很知道這危險性。陳學聖今天到《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪，談及鄭麗文追思共諜一事，他表示，鄭麗文到底是不知道去？還是其實你知道，但你覺得該去？這根本沒講清楚，鄭麗文說，這次祭拜活動吳石非不是主角，但問題是即使是配角，如果他是第一號共碟，還是不應該去的，因為他是擊敗國民黨的共碟，也是中國大陸重要的功臣，對中華民國來講是叛徒。陳學聖質疑，這個新聞已經在他去的兩三天，就已經發酵起來了，「難道你不會去查證一下嗎？」而且主辦活動的負責人，跟鄭麗文關係不錯，因為之前大罷免組織過「在野大聯盟」，裡面有些人跟鄭就是好朋友，屬於「左統人士」，「如果你知道有吳石，你應該就要說你不要去了！」在廣播節目進廣告時，陳學聖也提到，這事情發生後，發言人不見了、文傳會不見了，這就很弔詭，因為這些人都是民代，但他們休息兩天，都讓鄭麗文一個人扛，這不對。談及對2026選舉影響？ 陳學聖說，不用說中南部，北部都會皮皮挫，牛煦庭說不緊張，因為他才第一屆，我們身經百戰的，已經提前預知，如果鄭麗文路線沒解釋清楚，你當發言人曝光度高，受傷越重。鄭麗文有理想，但要限於你個人，還是要把整個黨帶去哪裡？現在一言一行動見觀瞻。陳學聖說，他本來忍很久都不想講話，但很多的公職人員跟他說，擔心這個事情發展下去，明年都很難選，2016年自己走過換柱風波，很知道這個危險性，很多大部分沈默，「很傷啊！傷很大，你看邱議瑩那些要選高雄市長的人，全部跳出來消遣柯志恩，柯志恩一句話都不能說，要說主席不對嗎？」