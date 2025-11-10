台灣最佛心車商「商富公司」事蹟再添一筆！日前花蓮光復鄉溪堰塞湖溢流，重創當地住宅區，更有受災戶家中20年Saab老車也遭泥水浸泡，聯繫商富之後，公司竟然直接派技師前往花蓮，還把車開回北部詳細維修整理。歷經大約一個月的修復大工程，今（10）日商富公司表示，這輛服役20年的Saab 9-5 已經在昨（9）日順利回家，並公布了車子維修完畢後的前後對比照，畫面曝光後，也讓大批台灣網友大讚：「根本變回新車了！」
Saab老車光復鄉泡泥水！商富直接派人衝花蓮
受到馬太鞍溪堰塞湖在9月底溢流重創花蓮光復鄉，10月中有位車主在PTT發文表示，家中陪伴20年的瑞典品牌SAAB老車，也因這次災情泡入泥水，但這輛車是他從大學、訂婚到結婚的共同回憶，雖然已無殘值，一家人仍決定修復。
於是他嘗試聯繫台灣的SAAB總代理商富公司，沒想到對方接獲消息後，立刻從新北土城派出兩名技師南下花蓮，現場花2小時就讓車輛重新發動，隨後再讓技師開回總廠進行全面整修，直接幫忙省下一大筆拖車費。最終商富公司開出的維修費僅約3萬9千元，其中工資與清潔僅1萬1千多元。
商富維修作業完成了！20年老SAAB直接變新車
隨後歷經近一個月的維修與清潔，今（10）日商富公司宣布，這輛受陷於花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖潰堤的Saab 9-5，就在昨（9）日順利回家，送到車主手中。
商富公司表示，這輛服役近20年因災而受困於淤泥中的老Saab，經過細心的整理與修復後，今天再次有如出嫁女兒般交付給吳先生一家人，「我們深知這不只是一輛車，更是承載著車主滿滿溫情回憶的家庭成員」，商富也補充，公司所做的只是份內的事，感謝大家的關注，並對所有為花蓮付出的每一份力量致上最高的敬意與災害中永不放棄的光復鄉民獻上誠摯的祝福。
商富公司公布的整修過程照片中，可以發現這輛Saab 9-5在泡水之後，車內底盤幾乎都是泥水，於是技師將全車內裝通通拆除，再來進行深度清潔作業，雖然耗時費工，但對於乘載了客人20年的回憶，技師們極度細心，將所有設備清潔乾淨，該換新的零件也通通換新。
最終，這輛20年車齡的Saab 9-5彷彿重獲新生，直接變成像是剛出廠的新車一樣，順利交回車主手中。
因此，貼文曝光後，也讓大批台灣車主狂讚，「商富這後勤支援也太強大了」、「商富讓車主們超安心，有一種開絕版車比現行市售車還安心的感覺」、「決定了，我一定也要找一台9-5來開」、「太厲害了，這代理商真的佛心」、「商富真的是台灣車界的良心啊」、「商富售後真的不是其他進口車可以比擬的」。
