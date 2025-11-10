日本高人氣女優三上悠亞（Yua Mikami）今（10）日宣布來台加盟職籃啦啦隊，成為福爾摩沙夢想家應援團Formosa Sexy的成員，震撼消息火速掀起粉絲關注。三上悠亞過去靠拍AV爆紅，曾被AV達人「一劍浣春秋」爆料，片酬高達1億日幣（約台幣2000萬元）左右。至於為何會選在下海8年後引退，三上悠亞當時回應，她認為AV產業是一個相當現實的業界，女優一旦不賣座就會被切割捨棄，讓她心有戚戚焉。
三上悠亞人氣超旺 AV達人爆料片酬高達1億
現年32歲的三上悠亞過去曾是日本女團SKE48Team S、惠比壽麝香葡萄成員，在2015年6月正式於AV界出道，偶像翻身成女優讓她當時話題度滿滿，三上悠亞甜美可愛的外型加上無懈可擊的身材，也很快讓她攀上業界巔峰，成為日本最知名女優，片酬自然也不容小覷。
台灣AV達人「一劍浣春秋」2年前就曾爆料，自己也找過三上悠亞談合作，但三上悠亞提出的片酬高出他們設想預算的7、8倍，完全是破壞市場價格的等級，讓他也嚇到。一劍浣春秋透露金額，形容三上悠亞的片酬大概是可以在東京高級住宅區世田谷區買一間二手豪宅的程度，在1億日圓左右。
三上悠亞引退原因曝光 批AV產業太現實
至於三上悠亞為何寧願放棄高薪、不當女優，2023年她宣布引退時就說過原因。三上悠亞直言，AV產業其實很現實，女優一旦不賣座就會被踢出局，自己感觸極深，這才不希望繼續在AV界待下去。三上悠亞也說自己爆紅後，光是經營YouTube、TikTok等社群平台，就有不錯的收入；她當時也開設了自己的女裝品牌，副業經營的有聲有色，因此決定上岸。
三上悠亞震撼宣佈來台：非常期待與球迷見面
而三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」的身份到福爾摩沙夢想家主場表演，當時精采的表現飽受好評，三上悠亞似乎看準商機，這才決定來台發展。對於加盟啦啦隊，她也表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」
資料來源：三上悠亞IG、三上悠亞YouTube、一劍浣春秋YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年32歲的三上悠亞過去曾是日本女團SKE48Team S、惠比壽麝香葡萄成員，在2015年6月正式於AV界出道，偶像翻身成女優讓她當時話題度滿滿，三上悠亞甜美可愛的外型加上無懈可擊的身材，也很快讓她攀上業界巔峰，成為日本最知名女優，片酬自然也不容小覷。
台灣AV達人「一劍浣春秋」2年前就曾爆料，自己也找過三上悠亞談合作，但三上悠亞提出的片酬高出他們設想預算的7、8倍，完全是破壞市場價格的等級，讓他也嚇到。一劍浣春秋透露金額，形容三上悠亞的片酬大概是可以在東京高級住宅區世田谷區買一間二手豪宅的程度，在1億日圓左右。
至於三上悠亞為何寧願放棄高薪、不當女優，2023年她宣布引退時就說過原因。三上悠亞直言，AV產業其實很現實，女優一旦不賣座就會被踢出局，自己感觸極深，這才不希望繼續在AV界待下去。三上悠亞也說自己爆紅後，光是經營YouTube、TikTok等社群平台，就有不錯的收入；她當時也開設了自己的女裝品牌，副業經營的有聲有色，因此決定上岸。
三上悠亞震撼宣佈來台：非常期待與球迷見面
而三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」的身份到福爾摩沙夢想家主場表演，當時精采的表現飽受好評，三上悠亞似乎看準商機，這才決定來台發展。對於加盟啦啦隊，她也表示：「非常期待與台灣的球迷再次見面。去年來到夢想家主場時感受到滿滿的熱情，這次能正式加入 Formosa Sexy，我會努力展現最熱情的應援能量，與大家一起為夢想家加油！」