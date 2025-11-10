我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輔大校長藍易振。（圖／劉祐龍攝影）

▲Rothman受到輔大師生歡迎。（圖／劉祐龍攝影）

▲輔大校慶系列活動，舉行「從諾貝爾獎到AI－人工智慧如何影響科學與醫學領域」國際論壇。（圖／劉祐龍攝影）

輔仁大學舉辦一百週年校慶系列活動，6日舉行「從諾貝爾獎到AI－人工智慧如何影響科學與醫學領域」國際論壇，邀請重量級學者、2013年諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。與會者大有來頭，包含前副總統陳建仁、國衛院院長司徒惠康、梵蒂岡樞機主教Peter Turkson等人。中央研究院院士陳建仁致詞強調，對於輔仁大學近百年的卓越教學貢獻高度肯定，盛讚輔大備受學界推崇。並呼應輔大校長藍易振提出的願景，指出輔大正邁向一所「綜合型大學」，其畢業生廣泛分佈於產業、教育、醫療及社會公益組織。陳建仁還稱讚，輔大醫院雖然成立時間不長，但在優秀團隊的帶領下發展迅速，不僅營運上達到平衡，更為鄰近社區提供了全面的醫療照護，甚至吸引遠方民眾前來尋求專業治療。此外，陳建仁也表示，諾貝爾大師的講座是一個重要「里程碑」，相信輔大的研究活動將日益深入且更加全面。輔大校長藍易振表示，諾貝爾得主Rothman演講是百年校慶系列中最重要的亮點之一。相信這場講座將帶來，許多啟發與變革。藍易振更稱，「希望透過Rothman分享的智慧和洞見，或許輔仁大學在不久的將來，也能培育並慶祝我們自己的諾貝爾獎得主。」樞機主教Peter Turkson盛讚輔大已成為一所「綜合型大學」。他強調，「綜合」不僅代表學術領域的廣度，更代表其深度與應用皆致力於探討「完人的養成」。並在最後呼應校長的期許，祝福輔大在未來能誕生自己的諾貝爾獎得主。司徒惠康則受邀擔任講座引言人，盛讚Rothman教授是「世界生物醫學的巨人」，發現細胞內的融合與運輸機制，是理解神經傳導、免疫系統及內分泌系統如何互動的關鍵基礎，其數十年的研究旅程充分展現了奉獻與遠見的力量，深深啟發了整個醫學界。Rothman演講中開宗明義指出，此行最大的目的是強調「支持蓬勃的基礎研究」為何至關重要。他憂心，全球對基礎科學的支持正在減少，這種態度甚至反映在人們對公衛疫苗的忽視上。他強調，基礎研究是「好奇心驅動」的，唯有先理解生命如何運作，才能在它「不運作」時知道如何介入。Rothman以人類壽命的躍進為例，說明基礎科學的驚人影響力。他指出，1800年人類平均壽命僅25歲，是科學家發現微生物、盤尼西林的意外誕生等基礎研究，才帶來了公衛革命。而當人類壽命延長，心血管疾病成新威脅時，再次是基礎科學拯救了生命。Rothman説，救命藥物「斯他汀」（Statin）從1920年代鑑定膽固醇結構，到1980年代才終於開發成藥，中間的關鍵突破甚至來自研究植物性橡膠與細菌。她強調，基礎研究的價值正在於其「不可預測性」，這些知識卻是缺一不可的墊腳石。他坦言，若無這些藥物，自己「不會站在這裡」。Rothman總結，偉大的科學突破並非源於科學家「特別聰明」，而是來自於堅持「科學方法」與長年積累的「科學文化」；他勉勵台下學者，需要耐心與持續的投入，才能為全人類的福祉帶來貢獻。