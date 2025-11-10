我是廣告 請繼續往下閱讀

副總統蕭美琴日前驚喜現身歐洲議會，以台灣副總統身分在「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，達成罕見的外交突破。對此總統府今（10）日揭露背後四個重要意義，包括民主自由台灣社會被國際所認可、接連兩週卸任政府元首與副總統訪歐、傳達台灣參與國際組織的機會，最後則是即使面對中國打壓，一樣能夠克服，「讓台灣自信走向國際」。對於蕭美琴成功站上歐洲議會發表演說，對此總統府發言人郭雅慧表示背後代表四個重要意義，首先是民主自由的台灣社會被國際所認可，尤其是國際友人支持台灣能夠在國際上面發聲，受到這樣的支持，代表的是台灣長年以來的努力，能夠更有自信走向國際。此外，接連兩個禮拜有卸任正副元首與現任的副總統訪歐，同時證明深化台歐關係持續都在努力中，台灣不單是在全球供應鏈上面佔有了一席之地，也有關鍵的角色。第三，台灣在安全還有在防衛面也是大家可信賴的民主盟友，同時傳達了一點，就是對台灣人而言，跟全球公民一樣，都有可以參與國際組織、參與國際活動的機會。最後則是，這趟行程能夠成功，是政府團隊跨部會的集體努力，即使面對的中國的打壓，一樣能夠克服，也有韌性讓台灣以自信神情走向國際。