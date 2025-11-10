我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委陳亭妃昨（7）日接受廖筱君主持的《筱君台灣PLUS》專訪，回應外界對2026台南市長選情的關注。她表示：「我不會脫黨。我會尊重黨的決定，也會全力配合整合，不可能在我身上成為壓垮民進黨的一根稻草。」並指出，自己與總統賴清德「溝通沒有問題」，呼籲外界勿受話術影響，民進黨應團結迎戰2026。陳亭妃說，台南自建城以來尚未出現女性市長，「我們該讓台南看到女性的力量」。她表示，女性政治的價值在於細膩、傾聽與行動，「市民有需要時，市長應該就在他身邊，這才是政府存在的意義。」其提出「行動政府」構想的主軸為：市長帶領局處首長深入基層傾聽民意、即時處理問題，讓行政效率與民眾需求結合。她以27年公職經驗自述，兼具地方與中央歷練，熟悉預算與法制作業。並稱平日投入國會、假日深入37區蹲點服務，親自會勘、聆聽地方意見。以近期推動「海纜七法」為例，強調跨黨協商能力，使法案出委員會，兼顧國安與資訊透明，「這就是我主張的行動與效率」。談及災後重建與預算協調，陳亭妃表示，丹娜絲颱風重創台南後，她擔任經濟委員會召委，目的是守住台南重建預算。並說：「每一筆被刪的預算，都是刪到人民的心坎。」強調親自協商出於責任。面對國民黨謝龍介的挑戰，陳亭妃表示兩人互動已久、選戰紀錄明確。她指出，從議員到立委選舉已「五戰五勝」，其中包含2008年逆勢勝出、2016年與謝龍介對決贏逾九萬票，並稱「謝龍介最怕的對手就是我」。她強調，勝選依靠服務與績效，不靠口號與指控，「人民要看的是行動與成果，而不是選舉話術」。對於外界關注她與民進黨主席賴清德的關係，陳亭妃表示，雙方「沒有任何問題」，並稱有信心穩住台南，讓黨中央得以集中資源於其他艱困選區。談到選戰壓力，陳亭妃指出「感動」是其核心信念。她說：「台南太久沒有被感動了。400年的歷史，應該讓市民再次驕傲地說——我住在台南。」最後表示：「我敢保證，我會用我的生命保住台南。」強調投入與決心。