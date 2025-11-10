我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「吊車大王」胡漢龑今（10日）現身刑事局參加「165打詐儀錶板」記者會。（圖／刑事局提供）

▲不少名人成為詐騙集團的工具用來欺騙民眾，「吊車大王」胡漢龑也成為被換臉的對象之一。（圖／刑事局提供）

刑事局今（10日）上午舉行「165打詐儀錶板」記者會，特別邀請竹北「吊車大王」胡漢龑至現場。近年AI影片生成技術越漸成熟，出現不少假冒公眾人物行騙的案例。就連胡漢龑也成為被換臉的受害者之一，以此手法來詐騙民眾購買商品，讓他嚇喊：「AI技術讓假的說得跟真的一樣，連我自己都差點上當！」呼籲民眾面對涉及金錢的資訊，應看清來源、小心查證，勿因一時衝動而誤信不實消息。據「165打詐儀錶板」最新統計，114年10月全國平均每日受理詐騙案件441件，財損新臺幣1億9,496萬元，較去年同期分別下降25％及50％。詐欺手法受理數前3名分別為：網路購物詐騙，占30.29％居首；其次是假投資詐騙，占11.18％；再者是假交友投資詐財詐騙，占8.07％。若以財損金額觀察，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達41.09％；其次是假交友投資詐騙，占19.01％；最後是假檢警詐騙，占16.96％。其中，假冒名人的詐騙手法更容易取得民眾信任，包括假名人贈書詐騙、假冒名人推銷商品詐騙、假冒名人投資詐騙及AI生成影片詐騙等，而常見的冒用名人有黃仁勳、謝金河、張忠謀、張國煒等，結合AI擬真的影片或語音片段，製作看似本人代言的短片或直播截圖，。由於傳播速度快、辨識難度高，民眾經常在未經查證的狀況下產生信任，因而遭到詐騙。針對普發現金1萬部分，已有1位民眾遭釣魚簡訊詐騙、2位遭假檢警詐騙。刑事局與嘉義市政府警察局共同偵破一件假檢警詐騙案，逮捕1位車手及1位協助架設網路電話交換機（IPPBX）的犯嫌。另在「165打詐儀錶板」網站特別設立「普發現金1萬元」專區，彙整相關新聞、防詐宣導資訊及警方打詐成效，並即時揭露詐騙集團假借政府名義行騙的最新案例。民眾如接獲可疑訊息或有相關疑慮，均可至該專區查詢確認，避免遭詐。