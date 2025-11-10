我是廣告 請繼續往下閱讀

普發現金1萬元5日起開放登記，不少孩子們聽到可以領到1萬元超開心，但實際上，最後錢還是不屬於自己，無奈被父母拿走。對此，「法老王」王至德律師表示，這筆錢是未成年孩子無償取得的財產，因此屬於「特有財產」，原則上，父母不用經過孩子同意，就可以使用這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。律師王至德在臉書粉專「法老王 – 王至德律師」指出，部分父母認為自己養育孩子，所以普發的1萬元就理所當然是「父母的」，但這種想法是錯的，因為父母需履行扶養義務，不能因此將孩子的錢視為自己的。王至德解釋，法律上有「未成年特有財產」的概念，只要小孩無償取得的財產，都屬於特有財產。這類財產的所有權歸孩子，但父母可以為了孩子的利益來使用這筆財產，不需經孩子同意。王至德補充，如果父母用這筆錢繳交本來就該由父母支付的學費或生活費，可能會有爭議，因為父母本來就有扶養子女的義務，理論上不應該拿子女的錢來付；但若用於額外支出，例如購買 iPad、iPhone、電腦，或帶孩子看電影、去六福村、買樂器等，都算是為孩子的利益，且不需孩子同意。總結來說，未成年人除了日常生活所需支出外，其他法律行為都需父母同意，因此未成年人也無法隨意使用這1萬元，即便抗議也無用，因為父母本來就可以為孩子的利益使用這筆錢，不需經孩子同意。至於滿 18 歲的成年人，這筆錢則完全屬於自己。