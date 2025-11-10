馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，上月22日事件爆發，本月4日男方遭通緝，5日凌晨主動投案，到了昨（9）日被延扣6天，警方若能證明黃明志涉案，即可將其提告，今稍早黃明志律師鄭清豐發聲，本人頻頻強調自己沒有犯罪，「我是無辜的」，對於謝侑芯猝逝、涉毒等指控一概否認，並透露對方身體健康，精神狀況良好，「他是一個心態積極的人，儘管目前被拘留的處境並非理想狀態，但他沒有任何要求，一切靜待調查。」
黃明志身心狀況良好 律師：他心態積極
據《中國報》報導，黃明志被警方二度延扣，律師鄭清豐稍早向當地媒體詢問最新進度，黃明志堅持自己沒有犯罪，跟謝侑芯的死沒有關聯，並透露黃明志看起來身體健康，精神狀況良好，「他是一個心態積極的人，儘管目前被拘留的處境並非理想狀態，但對方沒有任何要求，一切靜待調查。」又被問到黃明志是否為唯一嫌犯？律師則表示無法回答，認為應由警方來解釋此事。
黃明志的代理律師鄭清豐表示，自黃明志於5日凌晨主動投案後，雖然延扣次數受限，但若警方在釋放後另掌握與其他罪名相關的新證據，仍可向法院申請重新逮捕以協助調查。此程序須經法官核准，並需提供充分理由。法律界人士指出，若警方欲繼續偵辦，必須證明新罪名與舊案無直接重疊，否則恐違反人身自由保障原則。
🔺資料來源－
黃明志IG
📌看更多－
黃明志捲謀殺案是被設局？大馬人曝他真實風評：影響力早大不如前
黃明志深夜投案！捲謝侑芯命案遭通緝 警局自拍挨嗆：等藥效退嗎
黃明志遭通緝！當地律師揭猝死、謀殺刑責差很大：最重恐被判死刑
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
