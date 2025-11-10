馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，上月22日事件爆發，本月4日男方遭通緝5日凌晨主動投案到了昨（9）日被延扣6天，警方若能證明黃明志涉案，即可將其提告，今稍早黃明志律師鄭清豐發聲，本人頻頻強調自己沒有犯罪，「我是無辜的」，對於謝侑芯猝逝、涉毒等指控一概否認，並透露對方身體健康，精神狀況良好，「他是一個心態積極的人，儘管目前被拘留的處境並非理想狀態，但他沒有任何要求，一切靜待調查。」

▲歌手黃明志（如圖）捲入網紅謝侑芯命案遭大馬警方通緝，他神隱兩天後主動投案，不過仍然被網友嗆爆，「消失是等藥效退嗎？」（圖／黃明志IG＠namewee）
▲黃明志（如圖）捲入謝侑芯命案，今稍早律師為其發聲，本人頻頻強調自己沒有犯罪，「我是無辜的！」（圖／黃明志IG＠namewee）
黃明志身心狀況良好　律師：他心態積極

據《中國報》報導，黃明志被警方二度延扣，律師鄭清豐稍早向當地媒體詢問最新進度，黃明志堅持自己沒有犯罪，跟謝侑芯的死沒有關聯，並透露黃明志看起來身體健康，精神狀況良好，「他是一個心態積極的人，儘管目前被拘留的處境並非理想狀態，但對方沒有任何要求，一切靜待調查。」又被問到黃明志是否為唯一嫌犯？律師則表示無法回答，認為應由警方來解釋此事。

黃明志的代理律師鄭清豐表示，自黃明志於5日凌晨主動投案後，雖然延扣次數受限，但若警方在釋放後另掌握與其他罪名相關的新證據，仍可向法院申請重新逮捕以協助調查。此程序須經法官核准，並需提供充分理由。法律界人士指出，若警方欲繼續偵辦，必須證明新罪名與舊案無直接重疊，否則恐違反人身自由保障原則。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
