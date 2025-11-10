我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝侑芯（左）和黃明志（右）共度春宵後就過世，目前大馬警方朝謀殺方向偵辦此案。（圖／謝侑芯IG@irisirisss900、Namewee 黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，案件持續引發外界高度關注。警方於9日再度獲法院批准延扣6天，針對涉嫌謀殺的疑點展開深入調查。然而依據當地刑事法規，嫌犯同一罪名下僅能被延扣兩次，意味此為警方最後一次延長關押的機會，若在期限內仍無確切證據，將被迫依法釋放。根據《中國報》指出，警方此次援引馬來西亞《刑事法典》第302條，針對謀殺罪進行第二次延扣。該條文屬於最嚴重刑責之一，若罪名成立可判處死刑。延扣期限最長僅七日，警方必須在期限內提交充足證據，否則案件將面臨中止或改列其他罪名調查。知情人士透露，調查方向集中於飯店監視器、現場指紋與通訊紀錄等。按照馬來西亞法規，第2次延扣屆滿後，警方若能證明黃明志涉案，即可提控上庭；反之，若證據不足，警方需釋放當事人，或另以其他罪名展開新一輪偵辦。由於延扣天數已進入倒數，外界推估最晚將於下週初見分曉。此案也引發當地社會對刑事程序透明度的討論。黃明志的代理律師鄭清豐表示，自黃明志於5日凌晨主動投案後，團隊至今近90小時未能與他會面。律師坦言，目前完全無法掌握當事人的身心狀態與訊問進度。外界關心其是否獲得合理對待，律師則呼籲警方遵守人權程序，保障被告的基本會面權與醫療照護。雖然延扣次數受限，但若警方在釋放後另掌握與其他罪名相關的新證據，仍可向法院申請重新逮捕以協助調查。此程序須經法官核准，並需提供充分理由。法律界人士指出，若警方欲繼續偵辦，必須證明新罪名與舊案無直接重疊，否則恐違反人身自由保障原則。