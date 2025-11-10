我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含台灣高階共諜吳石，對此民進黨今（10）日召開記者會，發言人吳崢指當初徐蚌會戰，國軍55萬人戰死，背後就是吳石內神通外鬼，而中共對其貢獻讚不絕口，並在北京西山國家森林公園為其立碑，身分無庸置疑，鄭麗文竟以以台灣民主體制選出的政黨主席身分，公開出席紀念共諜的活動，令人難以置信，怒轟「國民黨的人是死光了嗎？」吳崢指出，鄭麗文事後辯稱並未追思吳石、企圖切割，但活動手冊清楚載明，此次秋祭配合中國電視劇《沈默的榮耀》，歌頌吳石、朱楓、陳寶倉等人為「烈士」，活動自始至終就是追思共諜。強調吳石當年身為國軍中將，卻洩漏軍事機密導致徐蚌會戰潰敗，來台後仍持續通敵內應，若非當年破獲共諜網，台灣恐無今日的民主與自由。吳崢進一步指出，北京早已在西山國家森林公園為吳石等共諜立碑、立像紀念，其身分無庸置疑。鄭麗文竟以台灣民主體制選出的政黨主席身分，公開出席紀念共諜的活動，令人難以置信，並公開質問，包括國民黨蔣萬安、盧秀燕，以及明年縣市長參選人，是否認同此舉？呼籲國民黨政治人物應嚴正看待國家認同問題，勿再混淆視聽、配合中共統戰。發言人韓瑩表示，國民黨主席選舉前，黨內人士曾強調需要「反共」的黨主席，如今鄭麗文明確選擇親共，早已失去反共DNA，反兒民進黨才是台灣「反共第一品牌」。相較於前總統蔡英文、副總統蕭美琴在國際上為台灣發聲，鄭麗文卻參加親中統戰活動，這不僅愧對中華民國，也向國際釋出錯誤訊號。韓瑩痛批，中國近期威嚇立委沈伯洋、揚言全球抓捕，行徑蠻橫、喪心病狂，不只是在恐嚇立委，更是在威脅每一個台灣人。她呼籲，立法院長韓國瑜身兼民主基金會董事長，應帶頭譴責中國。當立委們為台灣發聲時，立法院應不分黨派共同支持，也請韓國瑜明確表態，是否認同鄭麗文的親共立場。