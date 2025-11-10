我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇投手山本由伸繼奪下世界大賽MVP後，再度締造驚人紀錄，他的Instagram追蹤人數正式突破209萬人，超越洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge），成為全MLB第3高追蹤數球員！根據《東京體育》和《Full-Count》報導，山本短短數日內就暴漲50萬粉絲，人氣飆升速度令美媒驚嘆。根據《Full-Count》統計，山本在世界大賽開打前追蹤數約為150萬人，但隨著他在系列賽中連奪三勝、率隊完成二連霸並榮膺MVP，粉絲數激增至209萬人，一舉超越賈吉（202萬）、塔提斯（Tatis Jr.，204萬）與紐約大都會的索托（Juan Soto，170萬）等人。目前MLB球員中，社群人氣前三名依序為：大谷翔平（1032萬）、楚奧特（Mike Trout，224萬）、山本由伸（209萬）27歲的山本本季交出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的優異成績，並在世界大賽連奪三勝、拿下系列MVP，成為道奇奪冠二連霸的最大功臣。在優勝典禮上，他更在全場歡呼下高喊：「Losing isn’t an option（輸球不是選項）！」掀起全場高潮，展現強烈勝利信念，也讓他贏得球迷暱稱「Yoshi」「Yamomoro」。洛杉磯當地媒體《Dodgers Nation》指出，山本在短短兩週內追平Judge與Tatis Jr.的粉絲數，「他的知名度正以前所未有的速度攀升，已不再只是道奇的王牌，更是聯盟最受歡迎的球星之一」。報導形容，山本的影響力不僅來自球技，也在於他謙遜、堅毅的個性與職業態度，吸引全球球迷關注。「過去MLB的社群主宰是大谷翔平，但現在山本正逐漸成為新的臉孔。」